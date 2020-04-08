***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2020 10:59
eni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.
Bununla birlikte yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı çalışanların korunması amacıyla tesislerimizde tüm tedbirler alınmış olup, faaliyetlerimiz devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836351
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
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|Alış
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