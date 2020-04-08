***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









eni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.Bununla birlikte yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı çalışanların korunması amacıyla tesislerimizde tüm tedbirler alınmış olup, faaliyetlerimiz devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836351BIST