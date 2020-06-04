***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (04.06.2020) yapılan toplantısındaŞirketimizin 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 240.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, %50 oranında 60.000.000 TL bedelsiz artırılarak 120.000.000.-TL'den 180.000.000-TL'ye çıkarılmasına,Konuya ilişkin çalışmaların yürütülmesi için Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Azamız Sn. Yılmaz Türk'ün görevlendirilmesine,25 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısını müteakip gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformun'da başvurumuza ilişkin detaylı açıklamaların yayınlanmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849116BIST