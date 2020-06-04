***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 15:07
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (04.06.2020) yapılan toplantısında
Şirketimizin 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 240.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, %50 oranında 60.000.000 TL bedelsiz artırılarak 120.000.000.-TL'den 180.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
Konuya ilişkin çalışmaların yürütülmesi için Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Azamız Sn. Yılmaz Türk'ün görevlendirilmesine,
25 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısını müteakip gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformun'da başvurumuza ilişkin detaylı açıklamaların yayınlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849116
BIST
15:53109.202
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 109.384
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|: 109.111
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373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.319.875
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.615.061
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.514.388
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.626.973
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.821.821
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.128.770.009
|% 1,04
|
|ASELS
|31,84
|987.144.817
|% 0,25
|
|GARAN
|8,16
|705.824.152
|% -0,73
|
|PETKM
|3,75
|633.003.390
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,65
|558.388.977
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|558.388.977
|% -0,60
|
|PETKM
|3,75
|633.003.390
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,38
|219.089.542
|% 1,47
|
|TSKB
|1,16
|156.562.074
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,92
|376.588.812
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4398
|8,4822
|% -0,10
|
|Frank
|7,0168
|7,0590
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7946
|1,8036
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,44
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.454
|27,40
|
|Tam
|2.496
|2.525
|28,20
|
|Yarım
|1.218
|1.233
|13,80
|
|Çeyrek
|609
|616
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-0,41
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