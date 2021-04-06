***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sn. İsmail Kapan, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Yılmaz Türk, Sn. Sadık Söztutan, Sn. Hamit Arvas, Sn. Abdullah Tuğcu'nun Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sn. Necmi Özer, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Sn. Ali Murat Memioğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun görülerek 28.04.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923924BIST