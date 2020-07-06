***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2020 09:16
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Çıkarılmış sermayemizin 120.000.000.-TL'den 180.000.000- TL'ye artırılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 12.000.000 6.000.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 108.000.000 54.000.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 120.000.000 60.000.000,000 50,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 18.210.448,07
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 41.789.551,93
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
Ek Açıklamalar
Kamuya daha önce açıklanan 04.06.2020 tarihli yönetim kurulu kararında şirketimizin çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak artırılmasına ilişkin çalışmaların yapılmasına karar verilmişti.
Bu defa, Yönetim Kurulumuzun 03.07.2020 tarihli toplantısında
A- Şirketimizin 240.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 120.000.000-TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %50 oranında 60.000.000-TL artırılarak 180.000.000-TL ‘na çıkarılmasına,
B- Artırılacak olan 60.000.000 TL sermayenin, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, özel fonlardan (gayrimenkul satış kazancı istisnası) 41.789.551,93 TL, bakiye kalan 18.210.448,07 TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ilave edilmek suretiyle karşılanmasına,
C- Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
D- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere, (A) Grubu (İmtiyazlı-Nama) pay sahipleri için (A) Grubu, (B) Grubu (Hamiline) pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartılmasına,
E- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
Karar verilmiş olup, bugün (06.07.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854725
BIST