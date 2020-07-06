***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Çıkarılmış sermayemizin 120.000.000.-TL'den 180.000.000- TL'ye artırılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 12.000.000 6.000.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 NâmaB Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 108.000.000 54.000.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 120.000.000 60.000.000,000 50,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 18.210.448,07İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 41.789.551,93Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 06.07.2020Ek AçıklamalarKamuya daha önce açıklanan 04.06.2020 tarihli yönetim kurulu kararında şirketimizin çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak artırılmasına ilişkin çalışmaların yapılmasına karar verilmişti.Bu defa, Yönetim Kurulumuzun 03.07.2020 tarihli toplantısındaA- Şirketimizin 240.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 120.000.000-TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %50 oranında 60.000.000-TL artırılarak 180.000.000-TL ‘na çıkarılmasına,B- Artırılacak olan 60.000.000 TL sermayenin, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, özel fonlardan (gayrimenkul satış kazancı istisnası) 41.789.551,93 TL, bakiye kalan 18.210.448,07 TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ilave edilmek suretiyle karşılanmasına,C- Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,D- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere, (A) Grubu (İmtiyazlı-Nama) pay sahipleri için (A) Grubu, (B) Grubu (Hamiline) pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartılmasına,E- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,Karar verilmiş olup, bugün (06.07.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854725BIST