Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2020 09:16
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Çıkarılmış sermayemizin 120.000.000.-TL'den 180.000.000- TL'ye artırılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 12.000.000 6.000.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 108.000.000 54.000.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 120.000.000 60.000.000,000 50,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 18.210.448,07
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 41.789.551,93


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020

Ek Açıklamalar
Kamuya daha önce açıklanan 04.06.2020 tarihli yönetim kurulu kararında şirketimizin çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak artırılmasına ilişkin çalışmaların yapılmasına karar verilmişti.
Bu defa, Yönetim Kurulumuzun 03.07.2020 tarihli toplantısında
A- Şirketimizin 240.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 120.000.000-TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %50 oranında 60.000.000-TL artırılarak 180.000.000-TL ‘na çıkarılmasına,
B- Artırılacak olan 60.000.000 TL sermayenin, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, özel fonlardan (gayrimenkul satış kazancı istisnası) 41.789.551,93 TL, bakiye kalan 18.210.448,07 TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ilave edilmek suretiyle karşılanmasına,
C- Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
D- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere, (A) Grubu (İmtiyazlı-Nama) pay sahipleri için (A) Grubu, (B) Grubu (Hamiline) pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartılmasına,
E- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
Karar verilmiş olup, bugün (06.07.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854725


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:02117.780
Değişim :  1,76% |  2.031,48
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.015 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 16,06 1.939.155 % 10,00  
PKENT 189,20 2.518.703 % 10,00  
ORMA 6,49 182.603 % 10,00  
NATEN 24,34 69.509.052 % 9,84  
VKFYO 4,81 9.063.558 % 9,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5483 8,5912 % 0,12  
Frank 7,2569 7,3006 % 0,45  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 2,10  
Altın Gr. 392 392 -0,01  
Cumhuriyet 2.542 2.562 7,40  
Tam 2.617 2.629 7,70  
Yarım 1.271 1.286 3,70  
Çeyrek 636 644 1,80  
Gümüş.Ons 18,16 18,20 0,18  
Gümüş Gr. 4,01 4,02 0,04  
B. Petrol 43,49 43,49 0,69  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru