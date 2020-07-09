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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.07.2020 09:40
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği ve İhraç Belgesinin Onayı için SPK'ya Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 12.000.000 6.000.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 108.000.000 54.000.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 120.000.000 60.000.000,000 50,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 18.210.448,07
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 41.789.551,93


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2020
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 120.000.000 TL (yüzyirmimilyonTL) olan çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan bedelsiz olarak %50 oranında 60.000.000 TL tutarında artırılarak, 180.000.000 TL (yüzseksenmilyonTL)'na çıkarılmasını teminen, ekte bulunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (09.07.2020) başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SOZLESME DEGISIKLIK TASARISI.pdf
EK: 2 IHRAC BELGESI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858098


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 5,91 970.169.929 % 0,00  
DZGYO 5,89 9.927.521 % 0,00  
IHEVA 2,35 26.595.777 % 0,00  
IZMDC 16,60 41.141.049 % 0,00  
KRDMD 3,27 2.004.427.095 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6517 8,6950 % 0,33  
Frank 7,2982 7,3421 % 0,27  
Riyal 1,8241 1,8333 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 2,16  
Altın Gr. 399 400 0,62  
Cumhuriyet 2.587 2.608 3,00  
Tam 2.663 2.676 3,10  
Yarım 1.293 1.309 1,50  
Çeyrek 647 655 0,80  
Gümüş.Ons 18,81 18,86 0,11  
Gümüş Gr. 4,15 4,15 0,02  
B. Petrol 43,22 43,22 -0,08  
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