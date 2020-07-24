***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Başvurusunun SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 12.000.000 6.000.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 NâmaB Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 108.000.000 54.000.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 120.000.000 60.000.000,000 50,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 18.210.448,07İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 41.789.551,93Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 120.000.000 TL (yüzyirmimilyonTL) olan çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan bedelsiz olarak %50 oranında 60.000.000 TL tutarında artırılarak, 180.000.000 TL (yüzseksenmilyonTL)'na çıkarılmasını teminen, ekte bulunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunarak 23.07.2020 Tarih ve 2020/46 Sayılı Bültende onaylandığı duyurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SOZLESME DEGISIKLIK TASARISI.pdfEK: 2 IHRAC BELGESI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861555BIST