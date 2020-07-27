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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2020 13:31
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 12.000.000 6.000.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 108.000.000 54.000.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 120.000.000 60.000.000,000 50,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 27.07.2020

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 18.210.448,07
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 41.789.551,93


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 240.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000.-TL'den, 60.000.000.-TL bedelsiz artırılarak, 180.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarih ve 47/918 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Sermaye artırımı nedeniyle ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 27.07.2020 tarihinde başlanacaktır.
Sermaye artırımı kapsamında ortaklarımızın % 50 oranında bedelsiz kaydi pay alma hakları bulunmakta olup, 27.07.2020 tarihinde başlayacak olan bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.
Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kayden alacaklardır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_ONAYLI_ESAS_SOZLESME_DEGISIKLIGI.pdf
EK: 2 SPK_ONAYLI_IHRAC_BELGESI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862021


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