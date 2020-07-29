***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.07.2020 10:39
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 12.000.000 6.000.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 108.000.000
12:011.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:016,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9632
En Düşük
6,9132
12:018,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2038
En Düşük
8,1145
12:01438,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,37
|Açılış
|: 438,24
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|23.952.326
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.511.778
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.384.162
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.609.093
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.534.393
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,68
|1.042.064.478
|% 0,55
|
|GUSGR
|6,10
|726.152.531
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,21
|690.719.271
|% -0,45
|
|GARAN
|7,36
|453.910.219
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,03
|417.421.707
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|690.719.271
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|417.421.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|160.144.348
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|110.693.825
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,10
|726.152.531
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9958
|9,0409
|% 0,66
|
|Frank
|7,5689
|7,6145
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|