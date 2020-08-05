***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 18000000 TRY 10 OYDA VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİMİNDE İMTİYAZ BULUNMAKTADIR. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 162000000 TRY 90 YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865409BIST