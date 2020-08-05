***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2020 17:05
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 18000000 TRY 10 OYDA VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİMİNDE İMTİYAZ BULUNMAKTADIR. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 162000000 TRY 90 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865409
BIST
17:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:057,0372
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1383
|Açılış
|: 7,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:058,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,2288
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
17:05462,40
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 15,47
|Açılış
|: 462,40
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.731.125
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.460.235
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.240.050
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.391
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.417.338
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|997.864
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.430.007.771
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,11
|1.378.383.452
|% -0,94
|
|GARAN
|6,79
|1.279.421.781
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,86
|850.164.340
|% 2,88
|
|GUSGR
|5,70
|784.263.608
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,11
|1.378.383.452
|% -0,94
|
|SISE
|6,24
|2.430.007.771
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|850.164.340
|% 2,88
|
|GARAN
|6,79
|1.279.421.781
|% 0,44
|
|TSKB
|1,12
|195.564.534
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2255
|9,2718
|% 2,85
|
|Frank
|7,7408
|7,7874
|% 3,12
|
|Riyal
|1,8711
|1,8804
|% 2,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|28,36
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,06
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.084
|100,10
|
|Tam
|3.125
|3.174
|102,80
|
|Yarım
|1.517
|1.549
|52,50
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,20
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,37
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|1,68
|