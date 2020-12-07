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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2020 15:20



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BETÜL ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 28.11.2014 0212 454 30 15 betul.ustun@ihlasgazetecilik.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207250/701721
GİZEM KÜBRA ERDOĞDU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 07.12.2020 0212 454 34 53 gizem.erdogdu@ihlasgazetecilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891776


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BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 260,40 49.810.820 % 9,97  
BSOKE 2,61 135.422.734 % 9,66  
YYAPI 1,52 141.240.090 % 9,35  
AYCES 52,15 9.717.494 % 9,10  
YGYO 1,30 138.073.866 % 7,44  
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15:41 Alış Satış %  
Dolar 7,8351 7,8385 % 0,33  
Euro 9,4949 9,5004 % 0,26  
Sterlin 10,3734 10,4254 % -0,90  
Frank 8,7577 8,8104 % 0,31  
Riyal 2,0830 2,0935 % 0,31  
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15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -6,09  
Altın Gr. 461 461 0,03  
Cumhuriyet 3.057 3.103 -7,00  
Tam 3.043 3.119 -14,57  
Yarım 1.471 1.509 -7,05  
Çeyrek 738 754 -3,52  
Gümüş.Ons 23,73 23,77 -0,43  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,09  
B. Petrol 48,73 48,73 -0,52  
Seans Raporu 15:41
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