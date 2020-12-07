***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2020 15:20
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BETÜL ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 28.11.2014 0212 454 30 15 betul.ustun@ihlasgazetecilik.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207250/701721
GİZEM KÜBRA ERDOĞDU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 07.12.2020 0212 454 34 53 gizem.erdogdu@ihlasgazetecilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891776
BIST
15:431.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:437,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:439,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:43461,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 461,34
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:41
|BRYAT
|260,40
|49.810.820
|% 9,97
|
|BSOKE
|2,61
|135.422.734
|% 9,66
|
|YYAPI
|1,52
|141.240.090
|% 9,35
|
|AYCES
|52,15
|9.717.494
|% 9,10
|
|YGYO
|1,30
|138.073.866
|% 7,44
|
|KENT
|431,90
|10.438.568
|% -7,28
|
|DYOBY
|12,26
|112.892.429
|% -6,77
|
|KERVN
|1,12
|564.684
|% -5,08
|
|MERKO
|12,18
|73.241.791
|% -4,84
|
|KARTN
|2.720,00
|79.146.540
|% -4,11
|
|PETKM
|5,02
|3.325.270.712
|% 8,19
|
|GARAN
|8,98
|1.103.928.642
|% -1,43
|
|DOHOL
|2,80
|878.792.549
|% -2,10
|
|KRDMD
|4,81
|611.551.514
|% -2,04
|
|EREGL
|12,10
|392.868.804
|% 4,13
|
|PETKM
|5,02
|3.325.270.712
|% 8,19
|
|TSKB
|1,82
|641.833.157
|% -5,70
|
|DOHOL
|2,80
|878.792.549
|% -2,10
|
|ITTFH
|2,63
|418.092.762
|% 6,91
|
|YKBNK
|2,85
|412.692.741
|% -2,06
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8351
|7,8385
|% 0,33
|
|Euro
|9,4949
|9,5004
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3734
|10,4254
|% -0,90
|
|Frank
|8,7577
|8,8104
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0830
|2,0935
|% 0,31
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,09
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.043
|3.119
|-14,57
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-7,05
|
|Çeyrek
|738
|754
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|