Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2021 17:25



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 14.06.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 80000000 TRY 10 OYDA VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİMİNDE İMTİYAZ BULUNMAKTADIR. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 720000000 TRY 90 YOKTUR İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945496


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:471.370
Değişim :  1,00% |  13,53
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.356  
En Yüksek
1.372 En Düşük
1.358
BIST En Aktif Hisseler17:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 23,10 53.906.124 % 10,00  
PEKGY 1,10 76.294.687 % 10,00  
SAYAS 26,40 18.759.632 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.246.695 % 10,00  
BERA 13,21 230.947.669 % 9,99  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Dolar 8,6510 8,6545 % -0,51  
Euro 10,2843 10,2904 % -0,35  
Sterlin 11,9104 11,9702 % -0,73  
Frank 9,3281 9,3843 % -0,40  
Riyal 2,3036 2,3151 % -0,38  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 4,46  
Altın Gr. 494 494 -0,94  
Cumhuriyet 3.286 3.336 31,00  
Tam 3.262 3.346 25,02  
Yarım 1.577 1.619 12,10  
Çeyrek 791 809 6,06  
Gümüş.Ons 26,07 26,10 -0,05  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 -0,05  
B. Petrol 75,73 75,73 1,12  
Seans Raporu 17:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru