***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 14.06.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 80000000 TRY 10 OYDA VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİMİNDE İMTİYAZ BULUNMAKTADIR. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 720000000 TRY 90 YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945496BIST