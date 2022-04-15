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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2022 22:27
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL KAPAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 11.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
UKAŞE GÜMÜŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 06.11.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
YILMAZ TÜRK Erkek Murahhas Üye Yönetici 11.01.2018 İcrada Görevli Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
SADIK SÖZTUTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 30.09.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazı İşleri Müdürü Yoktur. Bağımsız Üye Değil
HAMİT ARVAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
ABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.01.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832804 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
MEHMET İYİOLDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021314 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEHMET HALİT SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021314 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021326


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