***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (27.03.2020) yapılan toplantısında Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26.03.2020 tarihli 2020/02 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği, 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. İsmail Cengiz'in yerine T.T.K.'nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, 2- Sn. İsmail Cengiz'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün getirilmesine, Karar verilmiştir. Bağımsızlık Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832804BIST