***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2020 14:06
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (27.03.2020) yapılan toplantısında Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26.03.2020 tarihli 2020/02 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği, 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. İsmail Cengiz'in yerine T.T.K.'nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, 2- Sn. İsmail Cengiz'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün getirilmesine, Karar verilmiştir. Bağımsızlık Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832804
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|260.682.532
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.658.717
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|2.867.037
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|25.916.773
|% 9,94
|
|RTALB
|5,76
|6.502.799
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.607.283
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,90
|4.575.479
|% -9,31
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|GUBRF
|14,22
|76.406.736
|% -7,12
|
|THYAO
|9,13
|1.110.586.762
|% -1,30
|
|GARAN
|7,97
|550.887.623
|% 0,38
|
|ASELS
|23,40
|511.315.710
|% -3,54
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|ECILC
|5,07
|402.051.493
|% 4,54
|
|KOZAA
|9,34
|262.034.320
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,86
|118.452.110
|% 2,38
|
|THYAO
|9,13
|1.110.586.762
|% -1,30
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|ODAS
|1,29
|155.416.449
|% -3,01
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|IHLAS
|0,44
|50.558.733
|% -4,35
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|YKBNK
|1,88
|178.575.780
|% -3,09
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8603
|7,8998
|% 1,01
|
|Frank
|6,6745
|6,7147
|% 0,92
|
|Riyal
|1,7121
|1,7207
|% 0,83
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,91
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|Altın Gr.
|336
|336
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,32
|14,37
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
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|B. Petrol
|25,56
|25,56
|-0,78
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