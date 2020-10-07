***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (07.10.2020) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 07.10.2020 tarihli tavsiye kararı dikkate alınarak 1- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. Orhan Tanışman'ın yerine T.T.K.'nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sn. Hamit Arvas'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, 2- Sn. Orhan Tanışman'ın şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevine Sn. Hamit Arvas'ın getirilmesine, Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879300BIST