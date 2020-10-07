***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.10.2020 17:34
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (07.10.2020) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 07.10.2020 tarihli tavsiye kararı dikkate alınarak 1- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. Orhan Tanışman'ın yerine T.T.K.'nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sn. Hamit Arvas'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, 2- Sn. Orhan Tanışman'ın şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevine Sn. Hamit Arvas'ın getirilmesine, Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879300
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0817
|Açılış
|: 7,8770
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|Önceki Kapanış
|: 7,7770
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7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1258
|Açılış
|: 9,2400
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|Önceki Kapanış
|: 9,1300
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9,2849
En Düşük
9,1278
18:05478,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,37
|Açılış
|: 478,19
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8765
|7,8812
|% 1,07
|
|Euro
|9,2670
|9,2772
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,1533
|10,2042
|% 1,46
|
|Frank
|8,5664
|8,6180
|% 1,27
|
|Riyal
|2,0956
|2,1061
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,90
|
|Altın Gr.
|478
|479
|7,69
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|0,25
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO