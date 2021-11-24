***IHGZT* *IHLAS*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
24.11.2021 21:56
***IHGZT******IHLAS*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Şirketimiz aktifine kayıtlı İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mahallesinde, 636 Ada, 3-4-5 Parsellerde bulunan toplam 18.541 m² yu¨zölçu¨mlu¨ arsa u¨zerinde İhlas Holding A.Ş. tarafından inşa edilecek konut ve işyerinden oluşan Bizimevler markalı inşaat projesi yapılmak u¨zere bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Hasılat paylaşım sözleşmesi gereği elde edilecek hasılat tutarından Şirketimiz payı 195.000.000 TL'den az olmamak üzere hasılatın %39'u olacaktır.
Konuya ilişkin yönetim kurulu kararında bağımsız yönetim kurulu u¨yelerinin tamamının olumlu oyu bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979525
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.799
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760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8499
|11,9978
|% -6,32
|
|Euro
|13,2927
|13,4393
|% -6,91
|
|Sterlin
|15,8489
|15,9284
|% -7,37
|
|Frank
|12,7204
|12,7970
|% -7,06
|
|Riyal
|3,1690
|3,1849
|% -7,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-2,55
|
|Altın Gr.
|685
|685
|-53,16
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,01
|9,02
|-0,74
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|-0,19
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