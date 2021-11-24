***IHGZT* *IHLAS*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***IHGZT******IHLAS*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [IHLAS]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aktifine kayıtlı İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mahallesinde, 636 Ada, 3-4-5 Parsellerde bulunan toplam 18.541 m² yu¨zölçu¨mlu¨ arsa u¨zerinde İhlas Holding A.Ş. tarafından inşa edilecek konut ve işyerinden oluşan Bizimevler markalı inşaat projesi yapılmak u¨zere bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Hasılat paylaşım sözleşmesi gereği elde edilecek hasılat tutarından Şirketimiz payı 195.000.000 TL'den az olmamak üzere hasılatın %39'u olacaktır.Konuya ilişkin yönetim kurulu kararında bağımsız yönetim kurulu u¨yelerinin tamamının olumlu oyu bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979525BIST