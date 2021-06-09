***IHGZT* *IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 08:43
***IHGZT******IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL olan, % 6,92 oranında sermaye payına sahip olduğumuz iştiraklerimizden İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin yapmakta olduğu (%
344,44444
oranında) bedelli sermaye artırımında payımıza düşen sermaye artırım tutarı nakden ödenerek rüçhan haklarımızın tamamı kullanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941317
BIST
09:551.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.450
En Düşük
1.450
09:558,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5944
09:5510,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4746
09:55523,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 523,45
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
523,07
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YAPRK
|40,44
|63.450
|% 10,57
|
|ATATP
|35,12
|23.848.693
|% 9,96
|
|SEYKM
|13,98
|83.251
|% 5,65
|
|MZHLD
|42,00
|104.160
|% 5,58
|
|SEKUR
|23,28
|505.595
|% 4,30
|
|EUKYO
|5,54
|70.519
|% -9,92
|
|YESIL
|3,31
|3.501.285
|% -6,76
|
|IDEAS
|70,60
|3.812
|% -4,34
|
|BASCM
|13,00
|25.506
|% -4,06
|
|TBORG
|17,20
|53.320
|% -3,04
|
|BIMAS
|62,00
|152.467.657
|% 0,00
|
|CIMSA
|24,50
|70.359.258
|% 0,00
|
|CLEBI
|258,00
|53.554.544
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|50.705.477
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,58
|45.829.261
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|50.705.477
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,58
|45.829.261
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,92
|23.599.440
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,15
|26.328.871
|% 0,00
|
|AVTUR
|3,37
|10.622.942
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6039
|8,6059
|% 0,01
|
|Euro
|10,4794
|10,4865
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1649
|12,2260
|% 0,18
|
|Frank
|9,5587
|9,6163
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2883
|2,2998
|% 0,03
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-2,99
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|0,35
|