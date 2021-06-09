***IHGZT* *IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT******IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL olan, % 6,92 oranında sermaye payına sahip olduğumuz iştiraklerimizden İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin yapmakta olduğu (%344,44444oranında) bedelli sermaye artırımında payımıza düşen sermaye artırım tutarı nakden ödenerek rüçhan haklarımızın tamamı kullanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941317BIST