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***IHGZT* *IHLAS* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2020 10:14
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT******IHLAS******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [IHLAS, IHGZT]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Grup şirketlerimizden İhlas Haber Ajansı A.Ş'nin Yönetim Kurulu'nun bugün almış oldukları karar aşağıdaki gibidir.
''Türkiye'nin ilk özel haber ajansı olarak 26 yıllık geçmişi olan Şirketimiz yurt içi ve yurtdışındaki 145 noktada, kadrolu ve telifli 1.050'yi aşkın çalışanı ile günde ortalama 300 adet görüntülü, 1.000 adet yazılı haber ve 3.000 adet de fotoğraf üretmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri kapsamında televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve kurumlardan olus¸an abonelerinin sayısı 2.000 adetten fazladır. Her geçen gün faaliyetlerini arttırarak devam ettiren Şirketimizin Dünya genelindeki pazar payını artırabilmesi, daha çok noktada habercilik yapabilmesi için 26 yıllık tecrübesini yeni yatırımcılarla paylaşabilmek adına halka açılma kararı almış olup, bu konuda ön hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.''
Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823816


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Riyal 1,6522 1,6604 % 0,90  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.595 1.595 9,42  
Altın Gr. 319 319 4,94  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,76 16,80 0,11  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,05  
B. Petrol 52,59 52,59 0,69  
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