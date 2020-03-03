***IHGZT* *IHLAS* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 10:14
***IHGZT******IHLAS******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IHLAS, IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketlerimizden İhlas Haber Ajansı A.Ş'nin Yönetim Kurulu'nun bugün almış oldukları karar aşağıdaki gibidir.
''Türkiye'nin ilk özel haber ajansı olarak 26 yıllık geçmişi olan Şirketimiz yurt içi ve yurtdışındaki 145 noktada, kadrolu ve telifli 1.050'yi aşkın çalışanı ile günde ortalama 300 adet görüntülü, 1.000 adet yazılı haber ve 3.000 adet de fotoğraf üretmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri kapsamında televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve kurumlardan olus¸an abonelerinin sayısı 2.000 adetten fazladır. Her geçen gün faaliyetlerini arttırarak devam ettiren Şirketimizin Dünya genelindeki pazar payını artırabilmesi, daha çok noktada habercilik yapabilmesi için 26 yıllık tecrübesini yeni yatırımcılarla paylaşabilmek adına halka açılma kararı almış olup, bu konuda ön hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.''
Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823816
BIST
11:25109.694
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.383,67
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.823
En Düşük
108.881
11:256,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0594
|Açılış
|: 6,2140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:256,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0552
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:25318,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,86
|Açılış
|: 318,87
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.931.566
|% 14,80
|
|SONME
|6,03
|3.060.133
|% 13,35
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|LIDFA
|4,25
|1.401.721
|% 10,68
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|SAMAT
|2,38
|4.320.657
|% -5,56
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|THYAO
|12,06
|228.395.379
|% 2,20
|
|ASELS
|28,92
|224.192.062
|% 2,41
|
|KARSN
|1,94
|187.698.858
|% -1,52
|
|GARAN
|9,83
|154.473.833
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,37
|132.355.354
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|132.355.354
|% 7,03
|
|KARSN
|1,94
|187.698.858
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,18
|90.746.250
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,82
|60.210.065
|% 6,49
|
|ODAS
|2,11
|107.564.991
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9293
|7,9690
|% 1,13
|
|Frank
|6,4618
|6,5007
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6522
|1,6604
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|9,42
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,59
|52,59
|0,69
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:38XU100
Endeks 109, 682 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 2, 355.00 milyon TL de
-
11:37PARSN
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 408 adet işlem
-
11:36DYOBY
Yüzde 5.76 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 319, 450 adet işlem
-
11:35AKFGY
Yüzde 7.78 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 525, 839 adet işlem
-
11:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KRDMD, KOZAL