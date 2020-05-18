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***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2020 12:56
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***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [IHGZT]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce, 03.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile grup şirketlerimizden İhlas Haber Ajansı A.Ş'nin halka açılma kararı almış olduğu ve bu konuda ön hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği bildirilmişti.
Bu kapsamda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı ortaklığımız bugün "HALKA ARZ ARACILIK SÖZLEŞMESİ" imzalamıştır.
Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845709


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