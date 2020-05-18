***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce, 03.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile grup şirketlerimizden İhlas Haber Ajansı A.Ş'nin halka açılma kararı almış olduğu ve bu konuda ön hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği bildirilmişti.Bu kapsamda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı ortaklığımız bugün "HALKA ARZ ARACILIK SÖZLEŞMESİ" imzalamıştır.Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845709BIST