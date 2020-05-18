***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2020 12:56
***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce, 03.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile grup şirketlerimizden İhlas Haber Ajansı A.Ş'nin halka açılma kararı almış olduğu ve bu konuda ön hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği bildirilmişti.
Bu kapsamda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı ortaklığımız bugün "HALKA ARZ ARACILIK SÖZLEŞMESİ" imzalamıştır.
Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845709
BIST
15:52101.614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 1.845,88
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:526,8645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0368
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:527,4433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:52387,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,35
|Açılış
|: 387,31
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|55.626.143
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.394.646
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.220.629
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.261.658
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.420.432
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,75
|968.258.099
|% 6,02
|
|ALKIM
|12,94
|727.025.395
|% -8,87
|
|THYAO
|10,85
|684.543.319
|% 2,55
|
|GARAN
|7,80
|614.144.523
|% 1,30
|
|PGSUS
|54,15
|459.772.517
|% 6,39
|
|EKGYO
|1,30
|194.119.008
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,10
|133.049.983
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,07
|445.527.401
|% 4,36
|
|KARSN
|1,79
|182.947.160
|% 4,07
|
|SASA
|10,75
|968.258.099
|% 6,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3243
|8,3660
|% -0,08
|
|Frank
|7,0418
|7,0842
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|7,82
|
|Altın Gr.
|387
|388
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.537
|17,80
|
|Tam
|2.564
|2.603
|18,20
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,90
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,13
|
|B. Petrol
|34,55
|34,55
|2,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:05SILVR
Yüzde 6.45 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 323, 783 adet işlem
-
16:04YKGYO
Yüzde 5.94 oranında artışla 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 936, 796 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 101, 675 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 91 üstünde . İşlem hacmi 10, 606.00 milyon TL de
-
16:03BRYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 403, 793 adet işlem
-
16:02BTCIM
Yüzde 5.32 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 276, 200 adet işlem