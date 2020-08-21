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***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.08.2020 14:24
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [IHGZT]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020 18.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim kurulu, halka arz süreciyle ilgili işlemlerinin devam ettiği, bu kapsamda mevcut ortakların kabul etmesi durumunda halka arz öncesinde mali yapısını daha da güçlendirerek, hizmet çeşitliliğini ve teknolojik alt yapısını geliştirerek, faaliyet alanını gerek yurt içinde gerekse yurt dışında genişletmek ve bu sayede karlılığını arttırabilmek adına sermaye artırım kararı alacağını, söz konusu sermaye artırımının tamamlanması akabinde gerekli işlemleri tamamlayarak halka arz başvurusunda bulunulmasına karar verdiklerini bildirmiştir.
Şirketimiz bağlı ortaklığımızın 40 milyon TL'ye kadar yapacağı sermaye artırımlarına katılma kararı almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870584


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Yarım 1.443 1.482 -14,95  
Çeyrek 724 741 -7,47  
Gümüş.Ons 26,65 26,68 -0,57  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,18  
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