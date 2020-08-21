***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2020 14:24
***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020 18.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim kurulu, halka arz süreciyle ilgili işlemlerinin devam ettiği, bu kapsamda mevcut ortakların kabul etmesi durumunda halka arz öncesinde mali yapısını daha da güçlendirerek, hizmet çeşitliliğini ve teknolojik alt yapısını geliştirerek, faaliyet alanını gerek yurt içinde gerekse yurt dışında genişletmek ve bu sayede karlılığını arttırabilmek adına sermaye artırım kararı alacağını, söz konusu sermaye artırımının tamamlanması akabinde gerekli işlemleri tamamlayarak halka arz başvurusunda bulunulmasına karar verdiklerini bildirmiştir.
Şirketimiz bağlı ortaklığımızın 40 milyon TL'ye kadar yapacağı sermaye artırımlarına katılma kararı almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870584
BIST
15:401.113
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -14,25
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:407,3305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0330
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:408,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:40454,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,30
|Açılış
|: 454,66
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:40
|GARFA
|12,32
|16.304.966
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.026.784
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.755.368
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|TUPRS
|84,60
|3.488.289.834
|% -8,04
|
|GARAN
|7,14
|1.438.931.324
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,07
|882.142.893
|% -0,20
|
|RTALB
|55,95
|850.856.640
|% 6,77
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|YKBNK
|2,15
|553.865.696
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,00
|505.134.193
|% -1,48
|
|ZOREN
|2,72
|626.652.235
|% -6,53
|
|GARAN
|7,14
|1.438.931.324
|% 0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3213
|7,3305
|% 0,45
|
|Euro
|8,6306
|8,6422
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,5656
|9,6135
|% -0,52
|
|Frank
|7,9921
|8,0403
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9463
|1,9561
|% 0,31
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-14,73
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.001
|-78,00
|
|Tam
|2.985
|3.064
|-30,90
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-14,95
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,47
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|-0,37
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 89 kaybederek (% -1.32 ) 1, 262
-
15:54XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 23, 159.00 milyon TL de
-
15:54TRCAS
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 573, 270 adet işlem
-
15:52RALYH
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 11.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 145 adet işlem
-
15:51ULAS
Yüzde -54.27 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 209, 074 adet işlem