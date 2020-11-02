***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.10.2020 tarihli özel durum açıklaması ile, "Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş. yönetim kurulu devam eden halka arz çalışmaları kapsamında Şirketin mali yapısını daha da güçlendirilmesi amacı ile 14.000.000 TL olan şirket sermayesini %200 bedelli artırarak 42.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve pay alım bedelinin % 35 primli olmasına, karar verdiklerini bildirmiştir.Şirketimiz bağlı ortaklığımızın yapacağı sermaye artırımına daha önce açıklandığı şekilde hissesi oranında katılacağı açıklanmıştı.İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885300BIST