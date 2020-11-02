***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 09:59
***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.10.2020 tarihli özel durum açıklaması ile, "Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş. yönetim kurulu devam eden halka arz çalışmaları kapsamında Şirketin mali yapısını daha da güçlendirilmesi amacı ile 14.000.000 TL olan şirket sermayesini %200 bedelli artırarak 42.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve pay alım bedelinin % 35 primli olmasına, karar verdiklerini bildirmiştir.
Şirketimiz bağlı ortaklığımızın yapacağı sermaye artırımına daha önce açıklandığı şekilde hissesi oranında katılacağı açıklanmıştı.
İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885300
BIST
13:241.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 29,93
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:248,3799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:249,7630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0920
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:24508,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,97
|Açılış
|: 508,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KARTN
|1.994,00
|8.797.528
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.189.493.779
|% 2,35
|
|ASELS
|17,86
|889.235.250
|% 6,63
|
|THYAO
|9,82
|817.370.288
|% 8,87
|
|GARAN
|6,72
|706.990.374
|% 1,82
|
|SISE
|6,31
|627.245.915
|% 2,94
|
|TSKB
|2,61
|2.189.493.779
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,28
|580.797.173
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,74
|255.621.088
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|236.438.113
|% 2,21
|
|GARAN
|6,72
|706.990.374
|% 1,82
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3770
|8,3799
|% 0,41
|
|Euro
|9,7553
|9,7630
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,7888
|10,8429
|% 0,13
|
|Frank
|9,0889
|9,1436
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2260
|2,2371
|% 0,33
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|7,59
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|23,22
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|11,24
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|-0,70
|