***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş. halka açılma çalışmaları çerçevesinde Sermaye Piyasası mevzuatına uyum kapsamında esas sözleşme değişiklik metninin onayı için 23.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğunu Şirketimize bildirmiştir.Kamuoyunu bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894690BIST