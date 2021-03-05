***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka açılma çalışmaları çerçevesinde Sermaye Piyasası mevzuatına uyum kapsamında esas sözleşme değişiklik metninin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli 12/316 sayılı toplantısı ile olumlu görüldüğü,SPK onayını takiben Bakanlık onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılacağı, iştirakimiz tarafından şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915480BIST