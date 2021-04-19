***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 16:53
***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020-05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu onaylara müteakip Şirket Esas Sözleşmesi'nin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ile tadil edildiği, Esas Sözleşme değişikliğinin 19.04.2021 (bugün) tarihinde tescil edildiği İhlas Haber Ajansı A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929199
BIST
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|TKURU
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|OZRDN
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|PETKM
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|EKGYO
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|GARAN
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|YKBNK
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|Dolar
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|% 0,70
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|Sterlin
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|% 1,45
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|Frank
|8,8048
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|Altın Gr.
|462
|462
|1,87
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|Cumhuriyet
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|3.100
|-11,00
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|Tam
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|3.116
|-5,22
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|Yarım
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|1.507
|-2,53
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|Çeyrek
|737
|754
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|Gümüş.Ons
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|25,87
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
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|B. Petrol
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|66,67
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