***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020-05.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu onaylara müteakip Şirket Esas Sözleşmesi'nin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ile tadil edildiği, Esas Sözleşme değişikliğinin 19.04.2021 (bugün) tarihinde tescil edildiği İhlas Haber Ajansı A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929199BIST