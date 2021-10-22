***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 09:56
***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020 - 05.03.2021- 19.04.2021 - 14.06.2021- 22.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş.' nın ödenmiş sermayesini 42.000.000 TL'den 64.000.000 TL'ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu SPK'nın 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 22.000.000 adet paylar 4,60 TL'den Borsada Satış–Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir.
Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971845
BIST
10:091.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:099,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1571
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:0911,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1677
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2595
En Düşük
11,0404
10:09553,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 8,24
|Açılış
|: 552,89
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
553,89
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:07
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ERBOS
|90,95
|8.296.208
|% 6,00
|
|HLGYO
|2,77
|21.521.347
|% 5,73
|
|EDIP
|4,10
|4.982.613
|% 4,59
|
|FADE
|8,10
|17.429.669
|% -5,81
|
|ERSU
|4,36
|2.231.835
|% -4,60
|
|MERIT
|25,24
|2.064.501
|% -4,32
|
|OLMK
|7,40
|354.794
|% -3,90
|
|ULAS
|4,00
|81.495
|% -3,61
|
|GARAN
|9,01
|82.666.458
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,35
|69.720.456
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,47
|64.791.318
|% -0,80
|
|ANGEN
|26,28
|58.553.467
|% 6,22
|
|KOZAL
|101,30
|53.249.839
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,47
|64.791.318
|% -0,80
|
|KRDMD
|7,35
|69.720.456
|% 1,38
|
|GARAN
|9,01
|82.666.458
|% 0,22
|
|HLGYO
|2,77
|21.521.347
|% 5,73
|
|TSKB
|1,25
|7.793.789
|% 0,00
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6417
|9,6450
|% 1,53
|
|Euro
|11,2245
|11,2336
|% 1,39
|
|Sterlin
|13,2052
|13,2714
|% 0,97
|
|Frank
|10,4303
|10,4932
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5527
|2,5655
|% 0,97
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,35
|
|Altın Gr.
|552
|552
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,09
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-0,64
|