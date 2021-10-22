***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 19:00
***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020 - 05.03.2021- 19.04.2021 - 14.06.2021- 22.06.2021 - 22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin ödenmiş sermayesini 42.000.000 TL'den 64.000.000 TL'ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu SPK tarafından 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 22.000.000 adet paylar 4,60 TL fiyattan olmak üzere 26.10.2021 – 27.10.2021 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacaktır.
İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren dokümanlara www.ihlashaberajansi.com.tr, ww.kap.org.tr ve www.terayatirim.com internet adreslerinden ulaşmak mümkündür.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972084
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
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|Önceki Kapanış
|: 1.455
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1.485
En Düşük
1.454
18:059,6054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1053
|Açılış
|: 9,5700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,1828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1030
|Açılış
|: 11,1300
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|Önceki Kapanış
|: 10,9650
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11,2597
En Düşük
11,0404
18:05553,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 8,11
|Açılış
|: 553,33
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|Önceki Kapanış
|: 545,22
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561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.388.721
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.505.112
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|59.865.104
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.073.454
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|40.048.236
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|499.769
|% -8,10
|
|FADE
|8,00
|266.702.371
|% -6,98
|
|OLMK
|7,26
|5.668.541
|% -5,71
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.150.611.119
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.125.055.340
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|369.932.850
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6001
|9,6018
|% 1,07
|
|Euro
|11,1719
|11,1839
|% 0,94
|
|Sterlin
|13,1601
|13,2261
|% 0,62
|
|Frank
|10,4265
|10,4893
|% 1,07
|
|Riyal
|2,5523
|2,5651
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,99
|
|Altın Gr.
|554
|554
|9,10
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,14
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TEKTU
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
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