***IHGZT* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020 - 05.03.2021- 19.04.2021 - 14.06.2021- 22.06.2021 - 22.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin ödenmiş sermayesini 42.000.000 TL'den 64.000.000 TL'ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu SPK tarafından 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 22.000.000 adet paylar 4,60 TL fiyattan olmak üzere 26.10.2021 – 27.10.2021 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacaktır.İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren dokümanlara www.ihlashaberajansi.com.tr, ww.kap.org.tr ve www.terayatirim.com internet adreslerinden ulaşmak mümkündür.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972084BIST