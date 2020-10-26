Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHGZT* *KNFRT* *MRGYO* *KLNMA* *VANGD* *TATGD* *VKFYO* *ITTFH* *NIBAS* *GSDDE* *ESEN* *UTPYA* *SANKO* *METUR* *ERSU* *SNGYO* *ISGSY* *FADE* *ADESE*

26.10.2020 14:51
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT******KNFRT******MRGYO******KLNMA******VANGD******TATGD******VKFYO******ITTFH******NIBAS******GSDDE******ESEN******UTPYA******SANKO******METUR******ERSU******SNGYO******ISGSY******FADE******ADESE******TMPOL******DENGE******TEKTU******PEKGY******SISE******KERVT******HATEK******FORMT******DNISI******CRDFA******VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ADESE, CRDFA, DENGE, DNISI, ERSU, ESEN, FADE, FORMT, GSDDE, HATEK, IHGZT, ISGSY, ITTFH, KERVT, KNFRT, MRGYO, METUR, NIBAS, PEKGY, SANKO, SNGYO, TATGD, TEKTU, TMPOL, KLNMA, SISE, UTPYA, VKFYO, VKGYO, VANGD

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. TREADSE00015 ADESE E 546.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CREDITWEST FAKTORING A.S. TRATPFAC91P5 CRDFA E 190.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DENGE YATIRIM HOLDING A.S. TREDNGH00016 DENGE E 0,636 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. TREDIMY00027 DNISI E 94,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. TRAERSUW91A4 ERSU E 2.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ESENBOGA ELEKTRIK ÜRETIM A.S. TREESEN00024 ESEN E 105,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. TREFADE00012 FADE E 167,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 0,628 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. TRARANTL91P6 GSDDE E 2.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. TREHTKS00013 HATEK E 40.912,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IHLAS GAZETECILIK A.S. TREIHGZ00019 IHGZT E 5.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIGSY00019 ISGSY E 39.600,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ITTIFAK HOLDING A.S. TREITFK00018 ITTFH E 99.477,300 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKERVT91A5 KERVT E 5.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKNFRT91A9 KNFRT E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREMRGY00013 MRGYO E 200.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. TREMETU00012 METUR E 269.007,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 1.089.458,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 150.000,143 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SANKO PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. TRASANKO91I2 SANKO E 744,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 48.847,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TAT GIDA SANAYI A.S. TRATATKS91A5 TATGD E 800,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. TRATEKTU91K2 TEKTU E 0,411 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. TRETMPL00017 TMPOL E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. TRATKBNK91N6 KLNMA E 7.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. TRASISEW91Q3 SISE E 764,788 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. TREUTOP00014 UTPYA E 34.897,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAVKFYT91Q4 VKFYO E 25.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAVKGYO91Q3 VKGYO E 2.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VANET GIDA SANAYI IÇ VE DIS TICARET A.S. TREVNGS00015 VANGD E 6.055,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883739


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:261.158
Değişim :  -2,73% |  -32,46
Açılış :  1.184  
Önceki Kapanış :  1.191  
En Yüksek
1.184 En Düşük
1.144
BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.362,00 248.284.109 % 10,00  
RTALB 49,52 264.266.913 % 10,00  
ROYAL 3,63 1.658.754 % 10,00  
EGCYO 1,76 496.718 % 10,00  
LINK 48,48 7.059.415 % 9,98  
daha fazla
17:26 Alış Satış %  
Dolar 8,0816 8,0837 % 1,46  
Euro 9,5523 9,5587 % 1,16  
Sterlin 10,4845 10,5370 % 1,18  
Frank 8,8735 8,9270 % 1,11  
Riyal 2,1494 2,1602 % 1,48  
daha fazla
17:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 2,50  
Altın Gr. 496 496 8,86  
Cumhuriyet 3.271 3.320 63,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,40 24,44 -0,18  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,05  
B. Petrol 41,02 41,02 -1,05  
Seans Raporu 17:26
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru