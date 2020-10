***IHGZT******KNFRT******MRGYO******KLNMA******VANGD******TATGD******VKFYO******ITTFH******NIBAS******GSDDE******ESEN******UTPYA******SANKO******METUR******ERSU******SNGYO******ISGSY******FADE******ADESE******TMPOL******DENGE******TEKTU******PEKGY******SISE******KERVT******HATEK******FORMT******DNISI******CRDFA******VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler ADESE, CRDFA, DENGE, DNISI, ERSU, ESEN, FADE, FORMT, GSDDE, HATEK, IHGZT, ISGSY, ITTFH, KERVT, KNFRT, MRGYO, METUR, NIBAS, PEKGY, SANKO, SNGYO, TATGD, TEKTU, TMPOL, KLNMA, SISE, UTPYA, VKFYO, VKGYO, VANGDSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. TREADSE00015 ADESE E 546.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CREDITWEST FAKTORING A.S. TRATPFAC91P5 CRDFA E 190.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DENGE YATIRIM HOLDING A.S. TREDNGH00016 DENGE E 0,636 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. TREDIMY00027 DNISI E 94,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. TRAERSUW91A4 ERSU E 2.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ESENBOGA ELEKTRIK ÜRETIM A.S. TREESEN00024 ESEN E 105,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. TREFADE00012 FADE E 167,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 0,628 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. TRARANTL91P6 GSDDE E 2.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. TREHTKS00013 HATEK E 40.912,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IHLAS GAZETECILIK A.S. TREIHGZ00019 IHGZT E 5.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIGSY00019 ISGSY E 39.600,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ITTIFAK HOLDING A.S. TREITFK00018 ITTFH E 99.477,300 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKERVT91A5 KERVT E 5.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKNFRT91A9 KNFRT E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREMRGY00013 MRGYO E 200.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. TREMETU00012 METUR E 269.007,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 1.089.458,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 150.000,143 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SANKO PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. TRASANKO91I2 SANKO E 744,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 48.847,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TAT GIDA SANAYI A.S. TRATATKS91A5 TATGD E 800,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. TRATEKTU91K2 TEKTU E 0,411 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. TRETMPL00017 TMPOL E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. TRATKBNK91N6 KLNMA E 7.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. TRASISEW91Q3 SISE E 764,788 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. TREUTOP00014 UTPYA E 34.897,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAVKFYT91Q4 VKFYO E 25.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAVKGYO91Q3 VKGYO E 2.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI VANET GIDA SANAYI IÇ VE DIS TICARET A.S. TREVNGS00015 VANGD E 6.055,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.