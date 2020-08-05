***IHGZT* *MSGYO* *KLNMA* *OYLUM* *GARFA* *KUTPO* *DGGYO* *TUCLK* *VAKFN* *AKMGY* *HDFGS* *CEOEM* *ITTFH* *IHLGM* *VKGYO* *IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(
05.08.2020 18:38
***IHGZT******MSGYO******KLNMA******OYLUM******GARFA******KUTPO******DGGYO******TUCLK******VAKFN******AKMGY******HDFGS******CEOEM******ITTFH******IHLGM******VKGYO******IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKMGY, CEOEM, DGGYO, GARFA, HDFGS, IHGZT, IHLGM, IHYAY, ITTFH, KLNMA, KUTPO, MSGYO, OYLUM, TUCLK, VAKFN, VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKMGY.E, CEOEM.E, DGGYO.E, GARFA.E, HDFGS.E, IHGZT.E, IHLGM.E, IHYAY.E, ITTFH.E, KLNMA.E, KUTPO.E, MSGYO.E, OYLUM.E, TUCLK.E, VAKFN.E ve VKGYO.E paylarında 06/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865497
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0471
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1482
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0844
En Düşük
6,8794
18:058,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,2345
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4274
En Düşük
8,1274
18:05462,78
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 15,85
|Açılış
|: 462,78
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|32.536.564
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.722
|% 10,00
|
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|PKENT
|773,30
|8.254.978
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|530.161
|% -10,00
|
|BFREN
|858,80
|600.301
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|57.069.379
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2208
|9,2670
|% 2,79
|
|Frank
|7,7330
|7,7796
|% 3,02
|
|Riyal
|1,8745
|1,8839
|% 2,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|19,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,09
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.101
|117,60
|
|Tam
|3.131
|3.192
|120,80
|
|Yarım
|1.520
|1.558
|61,30
|
|Çeyrek
|762
|780
|29,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|0,73
|
Seans Raporu
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17:59HDFGS
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 315, 711 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.68 ) 1, 230
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17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
-
17:57ACSEL
Yüzde 5.71 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 298 adet işlem