***IHGZT* *PASEU* *PSGYO* *LINK* *MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.12.2023 09:03
***IHGZT******PASEU******PSGYO******LINK******MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT, LINK, MRGYO, PASEU, PSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229924
BIST
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11:337.389
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 128,95
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:3329,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0685
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4517
En Düşük
29,3340
11:3332,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1659
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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32,8409
En Düşük
32,6026
11:331.967,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.966,62
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|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
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1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:32
|MIATK
|34,84
|296.712.194
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|111.042.024
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|262.564.970
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.566.610
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|12.927.456
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|180.789.133
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|41.767.630
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|60.623.333
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|227,00
|2.013.107.630
|% 2,16
|
|AKBNK
|36,28
|933.190.369
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,34
|884.592.576
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|811.189.529
|% 2,24
|
|TUPRS
|148,20
|628.763.692
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,34
|884.592.576
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|811.189.529
|% 2,24
|
|EKGYO
|6,84
|231.338.204
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,28
|933.190.369
|% 1,11
|
|ODAS
|8,15
|151.930.227
|% 4,22
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4460
|29,4512
|% 0,24
|
|Euro
|32,8095
|32,8336
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,5834
|37,7719
|% 0,23
|
|Frank
|34,9385
|35,1490
|% 0,59
|
|Riyal
|7,8283
|7,8676
|% 0,21
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|