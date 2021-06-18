***IHGZT* *PEKGY* *IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.06.2021 09:17
***IHGZT******PEKGY******IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS, IHGZT, PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942969
BIST
09:551.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.418
09:558,6898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6866
09:5510,3510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0465
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3459
09:55499,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,55
|Açılış
|: 499,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,68
|49.449.040
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,96
|30.741.287
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,68
|49.449.040
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,96
|30.741.287
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,00
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6859
|8,6898
|% -0,34
|
|Euro
|10,3431
|10,3510
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,0377
|12,0981
|% -0,57
|
|Frank
|9,4360
|9,4928
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% -0,13
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|11,68
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,25
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|-0,53
|