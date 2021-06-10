***IHGZT* *TKURU* *SAMAT* *LKMNH* *OYYAT* *HDFGS* *IHLAS* *YAPRK* *OYA* *ORGE* *SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.06.2021 09:09
***IHGZT******TKURU******SAMAT******LKMNH******OYYAT******HDFGS******IHLAS******YAPRK******OYA******ORGE******SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS, IHGZT, LKMNH, ORGE, OYA, OYYAT, SAMAT, HDFGS, SEYKM, TKURU, YAPRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941627
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
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0
En Düşük
0
18:058,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,5750
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|Önceki Kapanış
|: 8,5900
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8,5984
En Düşük
8,5724
18:0510,4615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 10,4600
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|Önceki Kapanış
|: 10,4600
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En Düşük
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|Açılış
|: 520,55
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|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
519,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|425.918.471
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,81
|19.968.255
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|113.537.274
|% 0,00
|
|GWIND
|3,89
|75.586.371
|% 0,00
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 0,00
|
|KATMR
|3,47
|23.713.354
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,17
|7.674.588
|% 0,00
|
|GLBMD
|5,95
|6.834.151
|% 0,00
|
|MEGAP
|7,77
|5.058.862
|% 0,00
|
|QUAGR
|28,22
|431.618.616
|% 0,00
|
|PGSUS
|83,20
|365.340.282
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,88
|302.631.075
|% 0,00
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 0,00
|
|AYDEM
|7,30
|168.918.625
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|113.537.274
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,88
|302.631.075
|% 0,00
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|26.830.525
|% 0,00
|
|AYDEM
|7,30
|168.918.625
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5783
|8,5819
|% -0,09
|
|Euro
|10,4530
|10,4615
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0798
|12,1404
|% -0,06
|
|Frank
|9,5466
|9,6041
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2826
|2,2941
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-1,36
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,73
|71,73
|-0,49
|