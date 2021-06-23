***IHGZT* *YESIL* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.06.2021 09:12
***IHGZT******YESIL******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHYAY, IHGZT, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943680
BIST
09:551.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
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1.415
En Düşük
1.415
09:558,6149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
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|Açılış
|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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|: 494,76
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496,86
En Düşük
492,79
BIST En Aktif Hisseler09:55
|CEOEM
|14,98
|3.469.548
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|TKURU
|184,40
|1.704.778
|% 9,50
|
|EUYO
|4,58
|405.870
|% 8,53
|
|SNKRN
|31,30
|44.728
|% 6,10
|
|BOBET
|5,25
|1.959.211
|% -7,08
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|YAYLA
|3,95
|156.539
|% -3,89
|
|MERIT
|16,40
|335.724
|% -3,19
|
|DESA
|12,20
|22.619
|% -3,02
|
|ASELS
|15,41
|204.101.267
|% 0,46
|
|PGSUS
|80,00
|172.381.581
|% 0,00
|
|OTKAR
|288,30
|61.226.970
|% 0,00
|
|ODAS
|1,89
|52.904.519
|% 0,00
|
|PRKAB
|12,81
|42.484.046
|% 0,00
|
|ODAS
|1,89
|52.904.519
|% 0,00
|
|ASELS
|15,41
|204.101.267
|% 0,46
|
|PEGYO
|1,41
|10.976.342
|% 0,00
|
|POLHO
|2,71
|13.357.530
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|8.950.133
|% 0,45
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6122
|8,6149
|% -0,40
|
|Euro
|10,2700
|10,2783
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,9840
|12,0441
|% -0,38
|
|Frank
|9,3397
|9,3960
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2893
|2,3008
|% -0,45
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,88
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,61
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