***IHLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.02.2021 09:43
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/02/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908520
BIST
10:111.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.542
En Düşük
1.536
10:117,0826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:118,5627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5630
En Düşük
8,5143
10:11418,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,53
|Açılış
|: 418,98
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:08
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.825.139
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|YKGYO
|6,53
|6.928.395
|% 9,93
|
|KONTR
|58,75
|12.767.803
|% -9,27
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|EUKYO
|4,17
|398.821
|% -5,23
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,72
|385.739.423
|% 1,12
|
|KOZAL
|135,40
|144.030.982
|% 0,74
|
|SISE
|7,69
|114.491.720
|% 0,92
|
|DOHOL
|3,67
|92.457.859
|% 0,27
|
|ODAS
|4,29
|92.158.533
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,72
|385.739.423
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,67
|92.457.859
|% 0,27
|
|ODAS
|4,29
|92.158.533
|% -0,23
|
|SISE
|7,69
|114.491.720
|% 0,92
|
|ALBRK
|2,28
|31.635.902
|% 1,79
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0782
|7,0804
|% 0,10
|
|Euro
|8,5541
|8,5641
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,7258
|9,7746
|% 0,30
|
|Frank
|7,8694
|7,9168
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8817
|1,8912
|% 0,03
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|10,61
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|0,50
|