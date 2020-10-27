***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:01
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884202
BIST
11:521.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
11:528,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0805
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1644
En Düşük
8,0708
11:529,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0927
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6450
En Düşük
9,5440
11:52498,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,82
|Açılış
|: 498,32
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KARTN
|1.498,20
|97.586.472
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,49
|21.133.175
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.050
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.329.185
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|TSKB
|2,01
|841.004.645
|% 4,69
|
|GARAN
|6,86
|436.439.120
|% 1,33
|
|SISE
|6,41
|428.473.760
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|357.500.736
|% 0,41
|
|DEVA
|24,40
|288.523.435
|% -1,21
|
|TSKB
|2,01
|841.004.645
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,77
|277.172.248
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,68
|174.778.489
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|180.213.185
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,27
|273.574.304
|% -1,80
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1599
|8,1639
|% 1,00
|
|Euro
|9,6399
|9,6449
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5811
|10,6342
|% 0,80
|
|Frank
|8,9398
|8,9936
|% 0,80
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% 0,83
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-1,09
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,37
|