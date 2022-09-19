***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 11:27
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063910
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.377
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0750
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07980,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,97
|Açılış
|: 980,50
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.658.402
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.926.409
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.675.910
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.389.898
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.849.547
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.360.796
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.177.760
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.308.550
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.389.898
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.719.072
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.719.072
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.308.550
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.849.547
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2904
|18,3004
|% 0,25
|
|Euro
|18,3235
|18,3588
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,7674
|20,8715
|% -0,10
|
|Frank
|18,8435
|18,9570
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8512
|4,8755
|% 0,15
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,78
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.674
|6.758
|46,00
|
|Yarım
|3.252
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-0,87
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:31BJKAS
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 021, 242 adet işlem
-
17:30ASELS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 30.42 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 274, 588 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HALKB, ISCTR
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HEKTS, VESTL
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 72 kaybederek (% -5.45 ) 2, 838