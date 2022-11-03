***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 11:44
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076476
BIST
11:394.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 15,55
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.056
11:3918,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
11:3918,2300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0547
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1961
11:39972,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,57
|Açılış
|: 972,88
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
972,73
BIST En Aktif Hisseler11:37
|KAREL
|23,32
|119.233.440
|% 10,00
|
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|ERCB
|93,75
|45.344.837
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|122.186.458
|% 9,96
|
|MZHLD
|166,50
|20.076.261
|% 9,47
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|402,30
|32.908.590
|% -6,81
|
|HEDEF
|13,20
|14.701.167
|% -4,97
|
|KAPLM
|113,80
|5.082.995
|% -4,61
|
|THYAO
|103,30
|4.017.792.293
|% 2,48
|
|TUPRS
|405,90
|2.646.107.713
|% 2,76
|
|PETKM
|14,08
|1.414.847.332
|% 1,15
|
|ASELS
|35,48
|1.321.986.833
|% -1,11
|
|SASA
|129,50
|981.689.109
|% 2,45
|
|EKGYO
|4,53
|610.496.774
|% -0,22
|
|PETKM
|14,08
|1.414.847.332
|% 1,15
|
|YKBNK
|8,81
|808.737.835
|% -1,23
|
|ODAS
|8,53
|711.983.855
|% 0,83
|
|ISCTR
|9,00
|728.152.762
|% 0,33
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6190
|18,6228
|% 0,03
|
|Euro
|18,2050
|18,2178
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,9592
|21,0643
|% -0,92
|
|Frank
|18,3470
|18,4575
|% -0,78
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% -0,05
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-9,44
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.557
|6.617
|-60,00
|
|Yarım
|3.195
|3.235
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,95
|94,95
|-1,21
|