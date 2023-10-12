***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 17:23
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205248
BIST
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18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0946
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
18:0529,3795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0406
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.670,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.670,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|INVES
|336,00
|56.978.596
|% 9,98
|
|HKTM
|67,20
|49.606.243
|% 9,98
|
|KLNMA
|35,74
|11.913.036
|% 9,97
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|35.205.206
|% -10,00
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|YEOTK
|262,70
|3.426.494.822
|% 1,04
|
|EUPWR
|222,30
|2.630.215.934
|% 1,18
|
|ASTOR
|123,60
|2.596.732.451
|% -1,12
|
|QUAGR
|6,60
|1.147.908.178
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,47
|104.353.749
|% -3,92
|
|FORMT
|3,59
|198.179.950
|% -4,27
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|SEGYO
|4,47
|230.993.335
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7458
|27,7518
|% 0,33
|
|Euro
|29,3535
|29,3797
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,7901
|33,9596
|% -0,57
|
|Frank
|30,4905
|30,6741
|% -0,25
|
|Riyal
|7,3762
|7,4132
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|1,90
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.330
|11.434
|-17,00
|
|Yarım
|5.682
|5.739
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.869
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,47
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|0,60
|
Seans Raporu
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