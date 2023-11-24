***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2023 10:39
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219793
BIST
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12:467.895
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,35
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.868
En Yüksek
7.910
12:4628,8804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0547
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
12:4631,5115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0107
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
12:461.851,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.851,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ECZYT
|324,50
|540.181.646
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|98.721.393
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|171.714.184
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|78.030.720
|% 9,97
|
|EKOS
|18,67
|4.249.796
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.375.262
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|ADEL
|437,00
|527.022
|% -6,22
|
|THYAO
|262,50
|3.328.884.386
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,40
|1.610.584.690
|% 0,33
|
|EREGL
|39,80
|1.189.859.116
|% 1,17
|
|AKBNK
|31,42
|1.072.888.661
|% -0,13
|
|ISCTR
|20,98
|1.054.591.966
|% -0,76
|
|IHLAS
|1,28
|100.380.186
|% -3,76
|
|EKGYO
|7,32
|536.412.102
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,56
|972.668.679
|% -0,17
|
|ISCTR
|20,98
|1.054.591.966
|% -0,76
|
|ZOREN
|4,95
|213.527.418
|% -0,40
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8749
|28,8804
|% 0,19
|
|Euro
|31,4983
|31,5115
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,1300
|36,3112
|% 0,39
|
|Frank
|32,5304
|32,7264
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6788
|7,7173
|% 0,31
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|921,11
|922,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,52
|1.062,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,87
|1.994,56
|% 0,66
|