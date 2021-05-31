***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.05.2021 14:22
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.05.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (31.05.2021) yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938999
BIST
15:381.418
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En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:38
|YAYLA
|3,85
|39.667.431
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.801.759
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.615.444
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.876.600
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.639.198
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
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|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
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|COSMO
|9,29
|143.962
|% -6,16
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|THYAO
|13,32
|1.033.835.966
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,93
|588.003.769
|% 0,51
|
|EREGL
|19,25
|482.305.208
|% 0,21
|
|EKGYO
|1,95
|415.660.052
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|378.686.006
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|415.660.052
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|297.695.464
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,10
|114.801.759
|% 10,00
|
|THYAO
|13,32
|1.033.835.966
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,93
|588.003.769
|% 0,51
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4849
|8,4863
|% -0,92
|
|Euro
|10,3550
|10,3612
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,0037
|12,0639
|% -0,93
|
|Frank
|9,3932
|9,4498
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2566
|2,2679
|% -0,89
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,06
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.423
|3.509
|-11,77
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,69
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,84
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
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|B. Petrol
|69,68
|69,68
|0,96
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