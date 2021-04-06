***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafındanKurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinadenŞirketimizin Bilgilendirme Politikasının güncellenmesine, güncellenen Bilgilendirme Politikasının 2020 yılı Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmasına,Karar verilmiştir.Bilgilendirme Politikası ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923921BIST