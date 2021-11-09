***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2021 22:42
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976697
BIST
11:321.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:329,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0592
|Açılış
|: 9,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:3211,3284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0346
|Açılış
|: 11,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:32575,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,07
|Açılış
|: 575,29
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,55
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:32
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.346.064
|% 9,85
|
|SOKM
|12,60
|144.950.872
|% 8,53
|
|DOAS
|36,86
|68.139.669
|% 7,34
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,66
|4.691.179
|% -7,22
|
|KLMSN
|10,19
|15.282.968
|% -6,94
|
|CUSAN
|9,27
|12.362.850
|% -6,08
|
|EMKEL
|2,76
|15.293.100
|% -5,80
|
|GARAN
|10,71
|1.112.361.450
|% 1,23
|
|PETKM
|7,26
|944.167.358
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,00
|676.627.210
|% -2,91
|
|THYAO
|18,14
|561.710.882
|% -0,11
|
|SASA
|32,46
|341.572.956
|% 0,87
|
|PETKM
|7,26
|944.167.358
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,00
|676.627.210
|% -2,91
|
|GARAN
|10,71
|1.112.361.450
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,13
|194.584.009
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,10
|279.471.300
|% 0,32
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7893
|9,7914
|% 0,61
|
|Euro
|11,3235
|11,3284
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2047
|13,2709
|% 0,40
|
|Frank
|10,6725
|10,7368
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5997
|2,6127
|% 0,56
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,18
|
|Altın Gr.
|574
|574
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|0,57
|
Seans Raporu
11:32
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11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 03 artarak (% 0.40 ) 1, 766
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