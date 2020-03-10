***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 715.883.401 1.273.608.432Satışların Maliyeti29 -554.831.538 -1.029.319.771TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)161.051.863 244.288.661BRÜT KAR (ZARAR)161.051.863 244.288.661Genel Yönetim Giderleri29 -120.985.005 -119.263.425Pazarlama Giderleri29 -25.707.725 -29.514.584Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -1.344.558 -504.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 162.427.353 74.568.509Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -39.170.306 -114.413.914ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)136.271.622 55.160.710Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 17.434.773 47.278.812Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -20.102.339 -14.205.926Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 1.987.212 -398.427FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)135.591.268 87.835.169Finansman Gelirleri33 16.757.387 34.293.628Finansman Giderleri32 -115.372.975 -136.979.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.975.680 -14.850.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.714.115 -17.751.376Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -3.836.938 -9.292.029Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -27.877.177 -8.459.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.261.565 -32.602.285DÖNEM KARI (ZARARI)5.261.565 -32.602.285Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36 20.802.731 5.988.855Ana Ortaklık Payları36 -15.541.166 -38.591.140Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00670000 -0,04120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.500.584 -27.268.593Dönem Karı (Zararı)36 5.261.565 -32.602.285Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler132.590.575 75.994.176Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 16.337.191 11.410.405Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.630.312 6.853.646Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -18.691.438 4.488.877Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 549.794 -3.183.184Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 1.551.609 2.830.465Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler19 11.959.723 2.717.488Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.026.439 10.792.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.597.341 10.530.627Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 223.909 269.236Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 205.189 -7.069Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler83.342.496 64.666.939Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -3.958.634 -5.620.638Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 87.301.130 70.287.577Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.297.614 -26.714.526Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -11.297.614 -26.714.526Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.987.212 398.427İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -1.987.212 398.427Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 31.714.115 17.751.376Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler504.993 465.621Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler580.479 -3.536.923Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.116İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler31 -6.110.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-105.049.477 -60.483.915Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.143.625 -675.076İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.171.212 -382.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22.314.837 -292.440Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.374.331 -7.242.311İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26.831 -26.831İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.401.162 -7.215.480Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-68.407.469 233.383.085Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-891.453 47.630.626Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.599.847 62.575.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.671.991 5.185.920İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-25.927.856 57.389.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-491.428 5.464.546Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.028.607 5.095.015İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-511.726 694.136İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.516.881 4.400.879Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.355.230 -390.581.641İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.044.737 -16.133.736Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18.932.889 -11.227.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-29.977.626 -4.905.743Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.802.663 -17.092.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.707.745 -7.348.960Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.594.334 -2.827.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI47.087.479 32.743.830Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri197.499.942 6.290.374Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-53.155.000İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri7.960.924 12.260.975İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-39.823.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.219.186 707.141Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.219.186 707.141Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.878.916 -22.685.190Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -15.805.201 -19.277.486Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -4.073.715 -3.407.704Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.752.572 35.691.272Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -384.396Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri360.874Verilen Nakit Avans ve Borçlar-111.059.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)36.956.089 118.384FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.913.696 14.351.910Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.885.328Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.885.328İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.651.781Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 15.651.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-65.583.580 41.474.118Ödenen Faiz-26.324.628 -30.556.943Alınan Faiz3.894.421 3.434.735YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.674.367 19.827.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.674.367 19.827.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 38.017.127 18.109.173DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 45.691.494 37.936.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 45.748.985 38.017.127Ticari Alacaklar919.530.623 764.959.966İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 14.784.537 1.351.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 904.746.086 763.608.038Diğer Alacaklar11 9.427.418 7.409.488Stoklar13 786.230.751 587.748.895Peşin Ödenmiş Giderler24 258.575.532 146.677.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.262.972 378.432Diğer Dönen Varlıklar26 51.655.544 63.793.088ARA TOPLAM2.072.431.825 1.608.984.747TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.072.431.825 1.608.984.747DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 914.306Ticari Alacaklar10 125.153.355 166.574.308Diğer Alacaklar11 4.469.404 3.820.048Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 2.021 22.486.685Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 222.910.688 215.543.853Maddi Duran Varlıklar18 266.823.455 252.502.692Kullanım Hakkı Varlıkları18 32.604.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.367.217 16.223.300Şerefiye19 938.274 6.975.245Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 18.428.943 9.248.055Peşin Ödenmiş Giderler24 248.358.682 118.338.188Ertelenmiş Vergi Varlığı35 57.973.201 70.610.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR977.662.663 867.013.818TOPLAM VARLIKLAR3.050.094.488 2.475.998.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 108.286.377 81.270.828Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 118.236.574 65.699.243Ticari Borçlar282.690.052 281.276.024İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 2.201.340 9.614.951İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 280.488.712 271.661.073Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 25.972.968 26.103.107Diğer Borçlar8.700.960 10.402.624İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 723.883 1.129.136İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.977.077 9.273.488Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 416.706.570 450.731.435Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 2.107.034 6.864.430Kısa Vadeli Karşılıklar21-22 16.963.065 12.131.547Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 30.253.333 45.469.157ARA TOPLAM1.009.916.933 979.948.395TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.009.916.933 979.948.395UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 210.049.497 249.666.903Diğer Borçlar11 2.564.468 30.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 462.593.620 324.603.190Uzun Vadeli Karşılıklar63.499.747 49.463.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 62.440.694 48.432.196Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.059.053 1.030.873Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 52.950.887 44.624.039Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 6.230.723 14.053.819TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER797.888.942 682.441.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.807.805.875 1.662.390.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar453.737.406 520.005.741Ödenmiş Sermaye27 790.400.000 790.400.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 8.802.391 7.260.265Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)82.733.880 86.004.462Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)82.733.880 86.072.150Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 93.298.219 92.827.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -10.564.339 -6.754.993Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-67.688Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.393.176 21.196.531Diğer Yedekler27 -3.867.670 -44.598.745Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-419.183.205 -301.665.632Net Dönem Karı veya Zararı36 -15.541.166 -38.591.140Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 788.551.207 293.602.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.242.288.613 813.608.556TOPLAM KAYNAKLAR3.050.094.488 2.475.998.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534Transferler42.745.920 -42.745.920Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27-36 12.172.710 -2.421.591 -74.623 -38.591.140 -28.914.644 7.758.997 -21.155.647Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.456.089 5.947.034 490.945 5.968.861 6.459.806Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-226.360 -6.270 -589.255 -821.885 804.748 -17.137Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-13.868.979 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068Düzeltmelerden Sonraki Tutar790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488Transferler-38.591.140 38.591.140Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27-36 267.106 -3.809.346 67.688 -15.541.166 -19.015.718 25.437.194 6.421.476Sermaye Arttırımı90.061.672 90.061.672Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi180.010 203.970 -2.946.326 348.216 -13.977.327 -16.191.457 240.791.086 224.599.629Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 -1.836.623 -1.836.623 -5.948.614 -7.785.237Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)51.500.000 51.500.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış1.362.116 -8.926.422 40.382.859 -49.682.684 -16.864.131 97.443.189 80.579.058Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.720.001 -1.720.001Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.069.393 439.180 1.508.573 2.557.955 4.066.528Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 5.261.565 -32.602.285DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.159.911 11.446.638Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.419.547 13.980.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.327.324 -2.408.271Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar67.688 -125.528Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.159.911 11.446.638TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.421.476 -21.155.647Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25.437.194 7.758.997Ana Ortaklık Payları-19.015.718 -28.914.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826603BIST