***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 245.928.141 366.617.415Satışların Maliyeti15 -190.499.791 -314.964.274TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.428.350 51.653.141BRÜT KAR (ZARAR)55.428.350 51.653.141Genel Yönetim Giderleri15 -45.232.798 -41.044.062Pazarlama Giderleri15 -8.849.947 -6.407.532Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -542.557 -529.916Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 17.728.040 21.662.073Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -32.814.918 -17.001.067ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-14.283.830 8.332.637Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.211.548 242.290Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-54.154Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.072.282 8.518.752Finansman Gelirleri18 39.816.763 2.940.324Finansman Giderleri17 -21.080.641 -27.855.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.663.840 -16.396.800Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 -2.866.904 -1.234.318Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -2.764.112 -2.153.893Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -102.792 919.575SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.796.936 -17.631.118DÖNEM KARI (ZARARI)20 2.796.936 -17.631.118Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 11.979.744 -1.425.713Ana Ortaklık Payları20 -9.182.808 -16.205.405Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00310000 -0,02230000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-286.099.143 91.431.477Dönem Karı (Zararı)20 2.796.936 -17.631.118Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.277.551 25.848.056Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.483.848 5.483.544Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.235.231 -484.619Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.235.231 -389.621Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -94.998Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.639.426 4.803.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.912.150 4.961.184Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.153.063 -306.351Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler574.213 148.513Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.395.734 14.464.587Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -26.429.346 -909.816Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 12.033.612 15.374.403Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.021İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler2.021Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 2.866.904 1.234.318Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-73.514 517.245Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-478.610 -172.386İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-287.342.619 86.933.203Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-14.597.354 -12.043.863Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-167.934.819 -6.261.010İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.086.427 2.847.673İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-163.848.392 -9.108.683Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.352.745 -1.578.421İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.352.745 -1.578.421Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-117.440.064 123.943.860Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-127.045.781 98.848.242Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.226.465 -45.017.149İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-336.959 591.607İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.889.506 -45.608.756Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.059.025 3.303.392Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.432.061 4.447.066İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)35.809 -100.064İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.396.252 4.547.130Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)154.065.304 -61.416.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.007.271 -17.292.536Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.864.532 -4.934.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.857.261 -12.358.497Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-276.268.132 95.150.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -923.137 -1.607.777Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.907.874 -2.110.887YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-65.682.834 -119.707.140Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri15.936.000Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-20.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri472.492 349.096Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri472.492 349.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.983.032 -5.812.236Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -9.673.407 -2.637.861Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.309.625 -3.174.375Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.367Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.661Verilen Nakit Avans ve Borçlar-54.505.000 -110.180.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI589.525.589 22.411.433Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri709.600.148Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri709.600.148İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-67.928.584İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.928.584Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-70.551.261 40.725.519Ödenen Faiz-7.400.911 -19.139.110Alınan Faiz25.806.197 825.024YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)237.743.612 -5.864.230NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)237.743.612 -5.864.230DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 488.598.787 45.748.985DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 726.342.399 39.884.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 726.965.548 488.598.787Finansal Yatırımlar16.209.034 1.611.680Ticari Alacaklar1.193.550.102 1.026.858.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-21 8.002.395 3.867.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.185.547.707 1.022.990.865Diğer Alacaklar15.811.190 16.572.810Stoklar8 1.047.138.750 929.698.686Peşin Ödenmiş Giderler12 270.486.157 171.326.213Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.773.887 1.655.096Diğer Dönen Varlıklar13 93.540.208 88.794.467ARA TOPLAM3.368.474.876 2.725.115.875TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.368.474.876 2.725.115.875DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 24.144.534 26.136.912Diğer Alacaklar4.702.189 5.293.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller235.598.828 234.925.415Maddi Duran Varlıklar9 305.458.690 298.809.839Kullanım Hakkı Varlıkları44.231.145 46.568.521Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.580.461 20.244.200Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.580.461 20.244.200Peşin Ödenmiş Giderler12 442.987.130 360.596.293Ertelenmiş Vergi Varlığı19 90.287.278 89.231.552TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.167.990.255 1.081.806.046TOPLAM VARLIKLAR4.536.465.131 3.806.921.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 40.386.973 52.087.108Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 118.850.292 115.232.475Ticari Borçlar195.023.254 211.249.719İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-21 60.641 397.600İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 194.962.613 210.852.119Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 19.696.641 16.637.616Diğer Borçlar17.048.551 14.961.415İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 391.508 355.699İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.657.043 14.605.716Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 198.862.035 198.125.577Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 2.764.112 8.907.874Kısa Vadeli Karşılıklar10-11 26.951.722 20.821.721Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 16.330.576 11.442.719ARA TOPLAM635.914.156 649.466.224TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER635.914.156 649.466.224UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 262.326.253 321.887.953Diğer Borçlar3.396.498 3.051.573Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 968.563.955 815.235.109Uzun Vadeli Karşılıklar69.500.510 69.548.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 65.979.219 66.822.246Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 3.521.291 2.726.313Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 53.257.245 51.371.859Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.354.327 1.584.426TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.358.398.788 1.262.679.479TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.994.312.944 1.912.145.703ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.166.926.939 532.594.980Ödenmiş Sermaye1.500.000.000 790.400.000Geri Alınmış Paylar (-)-67.928.584Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.954.128 7.953.980Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)93.880.701 92.037.498Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)93.880.701 92.037.498Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)100.224.958 100.224.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.344.257 -8.187.460Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.254.028 9.084.230Diğer Yedekler60.820.917 60.820.917Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-427.871.443 -423.734.403Net Dönem Karı veya Zararı20 -9.182.808 -3.967.242Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.375.225.248 1.362.181.238TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.542.152.187 1.894.776.218TOPLAM KAYNAKLAR4.536.465.131 3.806.921.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613Transferler-15.541.166 15.541.166Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 547.921 -16.205.405 -15.657.484 -1.812.659 -17.470.143Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış66.019 -5.481.077 -485.626 10.449.187 -3.296.832 1.251.671 -5.315.670 -4.063.999Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)169.798 -169.798Dönem Sonu Bakiyeler790.400.000 8.868.410 87.817.142 -10.016.418 9.932.686 6.581.517 -438.046.339 -16.205.405 439.331.593 781.422.878 1.220.754.471Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.953.980 100.224.958 -8.187.460 9.084.230 60.820.917 -423.734.403 -3.967.242 532.594.980 1.362.181.238 1.894.776.218Transferler-3.967.242 3.967.242Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 1.843.203 -9.182.808 -7.339.605 13.044.010 5.704.405Sermaye Arttırımı709.600.000 148 709.600.148 709.600.148Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-67.928.584 -67.928.584 -67.928.584Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)169.798 -169.798Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 -67.928.584 7.954.128 100.224.958 -6.344.257 9.254.028 60.820.917 -427.871.443 -9.182.808 1.166.926.939 1.375.225.248 2.542.152.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 2.796.936 -17.631.118DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.907.469 160.975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.907.469 160.975Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.907.469 160.975TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.704.405 -17.470.143Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.044.010 -1.812.659Ana Ortaklık Payları-7.339.605 -15.657.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941583BIST