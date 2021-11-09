***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









30.300.412 -30.300.412 -98.228.995 -98.228.995Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.527.229 -2.527.229 -3.660.549 -6.187.778Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış2.596.282 -3.058.316 4.224.844 3.762.810 -2.025.958 1.736.852Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)791.494 1.464.118 2.255.612 2.227.601 4.483.213Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 -98.228.995 7.958.584 100.676.595 -7.956.039 40.245.189 57.762.601 -452.313.095 31.474.799 1.179.619.639 1.775.196.005 2.954.815.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 111.062.785 -61.849.990 67.471.100 -34.980.466DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.574.885 3.706.182 -5.392.147 2.535.254Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)451.637Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.026.522 3.706.182 -5.392.147 2.535.254Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.574.885 3.706.182 -5.392.147 2.535.254TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.487.900 -58.143.808 62.078.953 -32.445.212Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77.330.043 5.545.954 38.089.668 3.741.776Ana Ortaklık Payları32.157.857 -63.689.762 23.989.285 -36.186.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976696BIST