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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 22:41
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.300.412 -30.300.412 -98.228.995 -98.228.995
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.527.229 -2.527.229 -3.660.549 -6.187.778
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.596.282 -3.058.316 4.224.844 3.762.810 -2.025.958 1.736.852
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
791.494 1.464.118 2.255.612 2.227.601 4.483.213
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -98.228.995 7.958.584 100.676.595 -7.956.039 40.245.189 57.762.601 -452.313.095 31.474.799 1.179.619.639 1.775.196.005 2.954.815.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 111.062.785 -61.849.990 67.471.100 -34.980.466
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.574.885 3.706.182 -5.392.147 2.535.254
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
451.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.026.522 3.706.182 -5.392.147 2.535.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.574.885 3.706.182 -5.392.147 2.535.254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.487.900 -58.143.808 62.078.953 -32.445.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.330.043 5.545.954 38.089.668 3.741.776
Ana Ortaklık Payları
32.157.857 -63.689.762 23.989.285 -36.186.988



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976696


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SUMAS 94,05 622.342 % 10,00  
TSPOR 6,18 28.121.188 % 9,96  
DOBUR 84,55 18.029.949 % 9,95  
PRKAB 30,16 245.948.810 % 8,02  
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Altın Gr. 572 572 4,73  
Cumhuriyet 3.783 3.840 13,00  
Tam 3.760 3.854 9,11  
Yarım 1.817 1.865 4,40  
Çeyrek 912 932 2,21  
Gümüş.Ons 24,27 24,32 -0,17  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 -0,02  
B. Petrol 84,85 84,85 1,42  
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