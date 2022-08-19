***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:52
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.565.028.640 715.424.160 794.159.357 469.496.019
Satışların Maliyeti
15 -1.161.592.758 -569.172.235 -579.140.128 -378.672.444
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
403.435.882 146.251.925 215.019.229 90.823.575
BRÜT KAR (ZARAR)
403.435.882 146.251.925 215.019.229 90.823.575
Genel Yönetim Giderleri
15 -166.848.518 -98.489.489 -93.945.707 -53.256.691
Pazarlama Giderleri
15 -129.872.452 -23.336.563 -60.630.129 -14.486.616
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.339.082 -735.025 -389.784 -192.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 109.389.488 33.837.228 59.104.423 16.109.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -76.731.995 -54.080.040 -45.710.407 -21.265.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.033.323 3.448.036 73.447.625 17.731.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.808.161 2.894.934 2.541.661 1.683.386
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.016.749 -2.673.801 -3.862 -2.673.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
137.824.735 3.669.169 75.985.424 16.741.451
Finansman Gelirleri
18 67.612.226 81.237.357 39.025.902 41.420.594
Finansman Giderleri
17 -31.353.000 -36.423.766 -13.487.591 -15.343.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
174.083.961 48.482.760 101.523.735 42.818.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.974.161 -4.891.075 -13.317.760 -2.024.171
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -28.921.799 -10.146.583 -17.546.720 -7.382.471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.947.638 5.255.508 4.228.960 5.358.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.109.800 43.591.685 88.205.975 40.794.749
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.109.800 43.591.685 88.205.975 40.794.749
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 82.656.620 38.432.905 43.986.289 26.453.161
Ana Ortaklık Payları
20 67.453.180 5.158.780 44.219.686 14.341.588
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,10010000 0,03610000 0,05880000 0,02720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
265.315.330 -442.140.814
Dönem Karı (Zararı)
20 150.109.800 43.591.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.156.074 18.635.913
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.395.781 13.195.143
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.696.938 11.357.465
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.787.832 12.937.059
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.090.894 -1.579.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.123.615 20.228.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.148.578 11.257.334
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.880.020 7.351.631
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.095.017 1.619.985
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.720.310 -29.890.098
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -49.094.248 -53.608.191
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 25.373.938 23.718.093
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.701.964 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.153.127 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.548.837 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 23.974.161 4.891.075
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.278.918 -117.944
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.497.189 -1.028.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
84.606.028 -489.935.889
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-18.394.967 -15.319.866
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.416.540 -254.735.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-926.601 -992.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.489.939 -253.742.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.220.134 1.976.128
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.001.657 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.218.477 1.976.128
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.451.164 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.423.281 -103.828.990
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-122.584.807 -257.576.036
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.319.568 -18.746.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.181.148 3.773.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-163.138.420 -22.520.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.055.877 2.315.486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.196.036 6.006.090
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
153.614 55.267
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.349.650 5.950.823
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
865.621.052 164.557.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.910.966 -14.584.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.558.080 -12.578.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-202.352.886 -2.005.693
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
289.871.902 -427.708.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -6.282.205 -1.597.044
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.274.367 -12.835.479
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.964.702 -71.075.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.448.420 1.574.948
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.448.420 1.574.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.788.877 -29.592.427
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -49.969.248 -27.019.204
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.819.629 -2.573.223
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 364.444
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.050.222 -680.661
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.574.023 -45.906.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.164.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.210.891 826.609.304
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.048.748.234
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.048.748.234
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
3.700.000 -70.448.584
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.700.000 -70.448.584
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-62.954.921 -177.924.362
Ödenen Temettüler
0 -2.643.263
Ödenen Faiz
-39.477.141 -23.989.944
Alınan Faiz
48.521.171 52.867.223
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.139.737 313.393.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.139.737 313.393.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 630.035.919 488.598.787
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 764.175.656 801.992.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 765.489.701 630.035.919
Finansal Yatırımlar
86.363.825 70.203.108
Ticari Alacaklar
1.494.048.456 1.344.603.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 6.730.108 5.803.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.487.318.348 1.338.799.592
Diğer Alacaklar
137.687.675 60.403.400
Türev Araçlar
29.451.164 0
Stoklar
8 1.487.797.351 1.512.311.526
Peşin Ödenmiş Giderler
12 387.770.797 351.074.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.234.597 15.408.020
Diğer Dönen Varlıklar
13 178.892.055 173.160.552
ARA TOPLAM
4.587.735.621 4.157.199.758
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.587.735.621 4.157.199.758
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.263.636 1.029.386
Ticari Alacaklar
7 65.864.550 53.105.535
Diğer Alacaklar
5.823.476 4.887.617
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
424.916.067 421.865.845
Maddi Duran Varlıklar
9 681.954.936 647.289.876
Kullanım Hakkı Varlıkları
49.237.236 44.994.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.014.323 22.508.757
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.014.323 22.508.757
Peşin Ödenmiş Giderler
12 240.892.465 132.430.298
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 119.502.574 113.081.956
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.618.469.263 1.441.193.692
TOPLAM VARLIKLAR
6.206.204.884 5.598.393.450
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 17.171.373 21.579.342
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 50.912.506 82.995.678
Ticari Borçlar
478.267.749 646.587.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 4.265.627 9.446.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 474.002.122 637.140.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 30.811.009 27.755.132
Diğer Borçlar
4.403.618 23.589.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 547.274 393.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.856.344 23.195.994
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 401.623.428 495.438.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 16.636.516 5.989.084
Kısa Vadeli Karşılıklar
10-11 58.650.565 38.125.185
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 94.658.730 290.696.364
ARA TOPLAM
1.153.135.494 1.632.756.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.153.135.494 1.632.756.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 123.783.377 160.442.507
Diğer Borçlar
33.845 43.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 991.646.162 32.210.101
Uzun Vadeli Karşılıklar
123.708.615 101.855.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 115.556.397 94.780.002
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 8.152.218 7.075.800
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 98.950.047 99.940.656
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 340.489 745.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.338.462.535 395.238.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.491.598.029 2.027.994.363
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.616.791.191 1.550.193.307
Ödenmiş Sermaye
1.500.000.000 1.500.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-94.528.995 -98.228.995
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.014.750 19.014.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
249.242.060 253.554.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
249.242.060 253.554.847
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
266.160.911 266.160.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.918.851 -12.606.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-262.509
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-262.509
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
36.650.190 40.183.772
Diğer Yedekler
57.733.445 57.733.445
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-218.510.930 -430.802.783
Net Dönem Karı veya Zararı
20 67.453.180 208.738.271
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.097.815.664 2.020.205.780
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.714.606.855 3.570.399.087
TOPLAM KAYNAKLAR
6.206.204.884 5.598.393.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.953.980 100.224.958 -8.187.460 9.084.230 60.820.917 -423.734.403 -3.967.242 532.594.980 1.362.181.238 1.894.776.218
Transferler
-3.967.242 3.967.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 451.637 2.558.155 5.158.780 8.168.572 39.240.375 47.408.947
Sermaye Arttırımı
709.600.000 4.604 709.604.604 339.143.630 1.048.748.234
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-70.448.584 2.520.000 -2.520.000 -70.448.584 -70.448.584
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.527.229 -2.527.229 -3.660.550 -6.187.779
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.596.282 -3.058.315 4.273.339 3.811.306 -2.025.036 1.786.270
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
791.494 1.464.118 2.255.612 2.227.600 4.483.212
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -70.448.584 7.958.584 100.676.595 -5.629.305 12.464.777 57.762.602 -424.484.188 5.158.780 1.183.459.261 1.737.107.257 2.920.566.518
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 -98.228.995 19.014.750 266.160.911 -12.606.064 40.183.772 57.733.445 -430.802.783 208.738.271 1.550.193.307 2.020.205.780 3.570.399.087
Transferler
208.738.271 -208.738.271
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -4.312.787 -262.509 67.453.180 62.877.884 77.609.884 140.487.768
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.700.000 3.700.000 3.700.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.533.582 3.553.582 20.000 20.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -94.528.995 19.014.750 266.160.911 -16.918.851 -262.509 36.650.190 57.733.445 -218.510.930 67.453.180 1.616.791.191 2.097.815.664 3.714.606.855
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 150.109.800 43.591.685 88.205.975 40.794.749
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.429.427 3.817.262 -4.921.255 909.793
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 451.637 0 451.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.429.427 3.365.625 -4.921.255 458.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.192.605 0 -1.192.605 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.192.605 0 -1.192.605 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.192.605 0 -1.192.605 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.622.032 3.817.262 -6.113.860 909.793
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.487.768 47.408.947 82.092.115 41.704.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.609.884 39.240.375 41.925.274 26.196.365
Ana Ortaklık Payları
62.877.884 8.168.572 40.166.841 15.508.177
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057339
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