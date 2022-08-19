***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.565.028.640 715.424.160 794.159.357 469.496.019Satışların Maliyeti15 -1.161.592.758 -569.172.235 -579.140.128 -378.672.444TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)403.435.882 146.251.925 215.019.229 90.823.575BRÜT KAR (ZARAR)403.435.882 146.251.925 215.019.229 90.823.575Genel Yönetim Giderleri15 -166.848.518 -98.489.489 -93.945.707 -53.256.691Pazarlama Giderleri15 -129.872.452 -23.336.563 -60.630.129 -14.486.616Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -1.339.082 -735.025 -389.784 -192.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 109.389.488 33.837.228 59.104.423 16.109.188Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -76.731.995 -54.080.040 -45.710.407 -21.265.122ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)138.033.323 3.448.036 73.447.625 17.731.866Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.808.161 2.894.934 2.541.661 1.683.386Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.016.749 -2.673.801 -3.862 -2.673.801Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)137.824.735 3.669.169 75.985.424 16.741.451Finansman Gelirleri18 67.612.226 81.237.357 39.025.902 41.420.594Finansman Giderleri17 -31.353.000 -36.423.766 -13.487.591 -15.343.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)174.083.961 48.482.760 101.523.735 42.818.920Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.974.161 -4.891.075 -13.317.760 -2.024.171Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -28.921.799 -10.146.583 -17.546.720 -7.382.471Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 4.947.638 5.255.508 4.228.960 5.358.300SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)150.109.800 43.591.685 88.205.975 40.794.749DÖNEM KARI (ZARARI)150.109.800 43.591.685 88.205.975 40.794.749Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 82.656.620 38.432.905 43.986.289 26.453.161Ana Ortaklık Payları20 67.453.180 5.158.780 44.219.686 14.341.588Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,10010000 0,03610000 0,05880000 0,02720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI265.315.330 -442.140.814Dönem Karı (Zararı)20 150.109.800 43.591.685Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.156.074 18.635.913Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.395.781 13.195.143Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.696.938 11.357.465Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.787.832 12.937.059Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.090.894 -1.579.594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.123.615 20.228.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.148.578 11.257.334Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.880.020 7.351.631Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.095.017 1.619.985Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-23.720.310 -29.890.098Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -49.094.248 -53.608.191Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 25.373.938 23.718.093Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.701.964 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.153.127 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.548.837 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 23.974.161 4.891.075Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler1.278.918 -117.944Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.497.189 -1.028.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler84.606.028 -489.935.889Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-18.394.967 -15.319.866Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-158.416.540 -254.735.070İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-926.601 -992.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-157.489.939 -253.742.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.220.134 1.976.128İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.001.657 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-76.218.477 1.976.128Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-29.451.164 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler23.423.281 -103.828.990Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-122.584.807 -257.576.036Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-168.319.568 -18.746.855İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.181.148 3.773.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-163.138.420 -22.520.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.055.877 2.315.486Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.196.036 6.006.090İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)153.614 55.267İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-19.349.650 5.950.823Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)865.621.052 164.557.584İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-212.910.966 -14.584.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.558.080 -12.578.667Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-202.352.886 -2.005.693Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları289.871.902 -427.708.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -6.282.205 -1.597.044Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.274.367 -12.835.479YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-80.964.702 -71.075.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.448.420 1.574.948Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.448.420 1.574.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.788.877 -29.592.427Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -49.969.248 -27.019.204Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.819.629 -2.573.223Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 364.444Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.050.222 -680.661Verilen Nakit Avans ve Borçlar-22.574.023 -45.906.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 3.164.504FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.210.891 826.609.304Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.048.748.234Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.048.748.234İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları3.700.000 -70.448.584İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3.700.000 -70.448.584Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-62.954.921 -177.924.362Ödenen Temettüler0 -2.643.263Ödenen Faiz-39.477.141 -23.989.944Alınan Faiz48.521.171 52.867.223YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.139.737 313.393.298NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.139.737 313.393.298DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 630.035.919 488.598.787DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 764.175.656 801.992.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 765.489.701 630.035.919Finansal Yatırımlar86.363.825 70.203.108Ticari Alacaklar1.494.048.456 1.344.603.099İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-21 6.730.108 5.803.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.487.318.348 1.338.799.592Diğer Alacaklar137.687.675 60.403.400Türev Araçlar29.451.164 0Stoklar8 1.487.797.351 1.512.311.526Peşin Ödenmiş Giderler12 387.770.797 351.074.134Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.234.597 15.408.020Diğer Dönen Varlıklar13 178.892.055 173.160.552ARA TOPLAM4.587.735.621 4.157.199.758Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.587.735.621 4.157.199.758DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.263.636 1.029.386Ticari Alacaklar7 65.864.550 53.105.535Diğer Alacaklar5.823.476 4.887.617Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller424.916.067 421.865.845Maddi Duran Varlıklar9 681.954.936 647.289.876Kullanım Hakkı Varlıkları49.237.236 44.994.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.014.323 22.508.757Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.014.323 22.508.757Peşin Ödenmiş Giderler12 240.892.465 132.430.298Ertelenmiş Vergi Varlığı19 119.502.574 113.081.956Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.618.469.263 1.441.193.692TOPLAM VARLIKLAR6.206.204.884 5.598.393.450KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 17.171.373 21.579.342Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 50.912.506 82.995.678Ticari Borçlar478.267.749 646.587.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-21 4.265.627 9.446.775İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 474.002.122 637.140.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 30.811.009 27.755.132Diğer Borçlar4.403.618 23.589.654İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 547.274 393.660İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.856.344 23.195.994Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 401.623.428 495.438.437Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 16.636.516 5.989.084Kısa Vadeli Karşılıklar10-11 58.650.565 38.125.185Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 94.658.730 290.696.364ARA TOPLAM1.153.135.494 1.632.756.193TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.153.135.494 1.632.756.193UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 123.783.377 160.442.507Diğer Borçlar33.845 43.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 991.646.162 32.210.101Uzun Vadeli Karşılıklar123.708.615 101.855.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 115.556.397 94.780.002Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 8.152.218 7.075.800Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 98.950.047 99.940.656Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 340.489 745.259TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.338.462.535 395.238.170TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.491.598.029 2.027.994.363ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.616.791.191 1.550.193.307Ödenmiş Sermaye1.500.000.000 1.500.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-94.528.995 -98.228.995Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.014.750 19.014.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)249.242.060 253.554.847Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)249.242.060 253.554.847Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)266.160.911 266.160.911Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.918.851 -12.606.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-262.509Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-262.509Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler36.650.190 40.183.772Diğer Yedekler57.733.445 57.733.445Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-218.510.930 -430.802.783Net Dönem Karı veya Zararı20 67.453.180 208.738.271Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.097.815.664 2.020.205.780TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.714.606.855 3.570.399.087TOPLAM KAYNAKLAR6.206.204.884 5.598.393.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler790.400.000 7.953.980 100.224.958 -8.187.460 9.084.230 60.820.917 -423.734.403 -3.967.242 532.594.980 1.362.181.238 1.894.776.218Transferler-3.967.242 3.967.242Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 451.637 2.558.155 5.158.780 8.168.572 39.240.375 47.408.947Sermaye Arttırımı709.600.000 4.604 709.604.604 339.143.630 1.048.748.234Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-70.448.584 2.520.000 -2.520.000 -70.448.584 -70.448.584Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.527.229 -2.527.229 -3.660.550 -6.187.779Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış2.596.282 -3.058.315 4.273.339 3.811.306 -2.025.036 1.786.270Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)791.494 1.464.118 2.255.612 2.227.600 4.483.212Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 -70.448.584 7.958.584 100.676.595 -5.629.305 12.464.777 57.762.602 -424.484.188 5.158.780 1.183.459.261 1.737.107.257 2.920.566.518Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.500.000.000 -98.228.995 19.014.750 266.160.911 -12.606.064 40.183.772 57.733.445 -430.802.783 208.738.271 1.550.193.307 2.020.205.780 3.570.399.087Transferler208.738.271 -208.738.271Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -4.312.787 -262.509 67.453.180 62.877.884 77.609.884 140.487.768Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.700.000 3.700.000 3.700.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.533.582 3.553.582 20.000 20.000Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 -94.528.995 19.014.750 266.160.911 -16.918.851 -262.509 36.650.190 57.733.445 -218.510.930 67.453.180 1.616.791.191 2.097.815.664 3.714.606.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 150.109.800 43.591.685 88.205.975 40.794.749DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.429.427 3.817.262 -4.921.255 909.793Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 451.637 0 451.637Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.429.427 3.365.625 -4.921.255 458.156Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.192.605 0 -1.192.605 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.192.605 0 -1.192.605 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.192.605 0 -1.192.605 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.622.032 3.817.262 -6.113.860 909.793TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.487.768 47.408.947 82.092.115 41.704.542Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77.609.884 39.240.375 41.925.274 26.196.365Ana Ortaklık Payları62.877.884 8.168.572 40.166.841 15.508.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057339BIST