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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.05.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.05.2020 Tarihinde Yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunun Tehiri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim kurulumuzun 30.04.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2020 günü saat 08:30 da, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmişti, Söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 30.04.2020 Tarih ve Saat 16:46:50 de açıklanmıştı, Bu defa, İçişleri Bakanlığının 28.05.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik karar çerçevesinde, (sokağa çıkma yasağı uygulanması) anılan genel kurul toplantımız 25.06.2020 tarihinde yapılmak üzere tehir/iptal edilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 29.05.2020
Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmeleri,
5 - 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
11 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IHLAS_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (29.05.2020) yapılan toplantısında
Yönetim kurulumuzun 30.04.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2020 günü saat 08:30 da, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmişti,
Söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 30.04.2020 Tarih ve Saat 16:46:50 de açıklanmıştı,
Bu defa, İçişleri Bakanlığının 28.05.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik karar çerçevesinde, (sokağa çıkma yasağı uygulanması) anılan genel kurul toplantımız 25.06.2020 tarihinde yapılmak üzere tehir/iptal edilmiştir.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun T.T.K. 414. Madde hükmü gereğince genel kurul toplantısının yeniden ilan daveti ve aynı gündem maddeleri ile 25.06.2020 Perşembe günü saat 08:30 da, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,
T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine,
Karar verilmiştir.
Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847704


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