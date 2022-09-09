***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
09.09.2022 08:54
s Holding A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İhlas Holding A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.04.2021
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında 16.04.2021 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemi kapsamında almış olduğumuz şirketimiz paylarından 44.000.000 adet pay, 0,65 TL birim fiyat ve virman yoluyla borsa dışında İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.'ye satılmıştır.
Yapılan bu işlem sonucunda geri alınan payların tamamı ilgili mevzuat kapsamında elden çıkarılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
IHLAS 08/09/2022 44.000.000 % 2,93 0,65 % 0 1.999.589,02 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061827
BIST
11:453.522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 84,60
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.522
En Düşük
3.452
11:4518,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:4518,4480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2186
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
11:451.013,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,09
|Açılış
|: 1.013,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:43
|HALKB
|13,76
|1.361.764.492
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|252.067.624
|% 9,93
|
|GARAN
|26,14
|2.368.176.521
|% 9,83
|
|HURGZ
|2,28
|50.540.308
|% 9,62
|
|HEDEF
|9,26
|20.560.039
|% -5,61
|
|SELGD
|5,94
|1.844.984
|% -4,96
|
|TSPOR
|5,25
|65.601.516
|% -4,37
|
|DOGUB
|9,77
|2.982.123
|% -3,84
|
|MTRKS
|36,76
|33.340.204
|% -3,62
|
|AKBNK
|16,21
|5.094.340.855
|% 7,00
|
|YKBNK
|9,19
|4.221.138.544
|% 7,99
|
|GARAN
|26,14
|2.368.176.521
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,26
|2.348.617.544
|% 8,40
|
|THYAO
|73,35
|1.736.860.589
|% 0,48
|
|YKBNK
|9,19
|4.221.138.544
|% 7,99
|
|EKGYO
|5,04
|1.655.416.236
|% 3,07
|
|AKBNK
|16,21
|5.094.340.855
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,26
|2.348.617.544
|% 8,40
|
|HALKB
|13,76
|1.361.764.492
|% 9,99
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2347
|18,2458
|% 0,13
|
|Euro
|18,4449
|18,4496
|% 1,21
|
|Sterlin
|21,1523
|21,2584
|% 1,18
|
|Frank
|18,9567
|19,0709
|% 1,31
|
|Riyal
|4,8394
|4,8636
|% 0,07
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|19,50
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|12,16
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.811
|6.877
|48,00
|
|Yarım
|3.319
|3.362
|24,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,23
|
|B. Petrol
|90,52
|90,52
|1,37
|
Seans Raporu
11:43
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-
11:58XU100
Endeks 3, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 32, 435.00 milyon TL de
-
11:57GARAN
Yüzde 9.75 oranında artışla 26.12 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 010, 057 adet işlem
-
11:56ZRGYO
Yüzde 8.84 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 429, 605 adet işlem
-
11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TKFEN, VESTL
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 6 artarak (% 2.43 ) 3, 145