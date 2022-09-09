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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

09.09.2022 08:54
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

s Holding A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İhlas Holding A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.04.2021
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında 16.04.2021 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemi kapsamında almış olduğumuz şirketimiz paylarından 44.000.000 adet pay, 0,65 TL birim fiyat ve virman yoluyla borsa dışında İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.'ye satılmıştır.
Yapılan bu işlem sonucunda geri alınan payların tamamı ilgili mevzuat kapsamında elden çıkarılmıştır.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
IHLAS 08/09/2022 44.000.000 % 2,93 0,65 % 0 1.999.589,02 Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061827


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HALKB 13,76 1.361.764.492 % 9,99  
GRNYO 4,96 801.179 % 9,98  
VAKBN 12,95 252.067.624 % 9,93  
GARAN 26,14 2.368.176.521 % 9,83  
HURGZ 2,28 50.540.308 % 9,62  
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11:43 Alış Satış %  
Dolar 18,2347 18,2458 % 0,13  
Euro 18,4449 18,4496 % 1,21  
Sterlin 21,1523 21,2584 % 1,18  
Frank 18,9567 19,0709 % 1,31  
Riyal 4,8394 4,8636 % 0,07  
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11:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 19,50  
Altın Gr. 1.014 1.014 12,16  
Cumhuriyet 6.728 6.830 -6,00  
Tam 6.811 6.877 48,00  
Yarım 3.319 3.362 24,00  
Çeyrek 1.664 1.681 12,00  
Gümüş.Ons 18,89 18,92 0,37  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 0,23  
B. Petrol 90,52 90,52 1,37  
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