***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 18:25
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 ila 31.03.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939130
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0785
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0613
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:05519,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,55
|Açılış
|: 519,71
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|124.321.497
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.056.986
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|PAMEL
|30,82
|5.177.545
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.770.426
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.261.011
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.791.285
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|349.379
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.730.709
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|744.538.756
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|738.906.363
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|651.396.531
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|513.327.238
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|510.985.517
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|430.787.752
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|124.321.497
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|122.539.183
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4821
|8,4860
|% -0,92
|
|Euro
|10,3719
|10,3829
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,0233
|12,0836
|% -0,77
|
|Frank
|9,3981
|9,4547
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,62
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,81
|