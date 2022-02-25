***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 20:09
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 ila 31.12.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004844
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1279
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,6940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1515
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05841,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -13,40
|Açılış
|: 841,77
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8901
|13,8951
|% -0,91
|
|Euro
|15,6551
|15,6940
|% -0,96
|
|Sterlin
|18,5716
|18,6648
|% -0,75
|
|Frank
|14,9173
|15,0072
|% -1,14
|
|Riyal
|3,6923
|3,7109
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,20
|
|Altın Gr.
|842
|843
|-12,70
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,40
|93,40
|-2,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem