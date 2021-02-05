***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 6/164 sayılı toplantısında onaylanmış olup, söz konusu izahnamenin 1. Bölümü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907849BIST