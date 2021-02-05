***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.02.2021 16:22
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 6/164 sayılı toplantısında onaylanmış olup, söz konusu izahnamenin 3. Bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907852
BIST
16:171.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,97
|Açılış
|: 1.545
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|Önceki Kapanış
|: 1.535
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1.550
En Düşük
1.541
16:177,0718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0640
|Açılış
|: 7,0450
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|Önceki Kapanış
|: 7,1300
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7,1484
En Düşük
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16:178,4869
En Yüksek
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|: -0,74%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 411,63
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413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:16
|16:16
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,0797
|7,0831
|% -0,74
|
|Euro
|8,4873
|8,4934
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,6509
|9,6993
|% -0,80
|
|Frank
|7,7966
|7,8436
|% -0,83
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% -0,92
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|1,86
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,98
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,51
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,25
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,00
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|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,43
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Seans Raporu
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16:27BTCIM
Yüzde 6.01 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 511, 691 adet işlem
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16:26GEDIK
Yüzde 5.80 oranında artışla 25.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 650, 003 adet işlem
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16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, TTKOM
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 03 artarak (% 0.67 ) 1, 356
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16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, CMENT, ATEKS, UFUK, TACTR, KRTEK, DIRIT, SERVE, HATEK, ALKA